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南市永康三民里「樹蛙巡守隊」每日巡查 意外救人一命

聯合報／ 記者謝進盛萬于甄／台南即時報導
南市永康三民里民自組「樹蛙巡守隊」守護三崁店糖廠生態園區，更曾意外及時搶救自戕者。圖 ／民眾提供
南市永康三民里民自組「樹蛙巡守隊」守護三崁店糖廠生態園區，更曾意外及時搶救自戕者。圖 ／民眾提供

台南永康三崁店糖廠生態園區，是台灣特有保育類諸羅樹蛙分布最南區域；當地三民里辦公處與社區發展協會去年8月成立「諸羅樹蛙巡守隊」每日自主巡查，更曾意外發現自戕者，及時通報搶命。

諸羅樹蛙在永康主要棲地「三崁店舊糖廠宿舍區」總面積約10.23公頃，這片棲地因早期人為植栽與荒廢後自然演替，形成結構複雜平原闊葉森林，為諸羅樹蛙提供極佳的垂直棲息空間；但也因緊鄰鹽水溪附近人煙稀少，在永康區公所等協助下，去年8月成立諸羅樹蛙巡守隊守護。

永康三民里長陳和志說，目前共有10名巡守隊員，大都來自原來社區自主防災成員，本身對協助社區安全維護有熱忱；依照排班每晚一次安排兩人出勤，兼顧勤務需要與安全考量，主要針對園區可疑對象巡邏守望，一旦發現有可疑者出沒可及時通報。

他指出，「諸羅樹蛙巡守隊」成立迄今說不到一年，有數次巡邏時發現有人在園區出沒，因無公權力，也只能柔性宣導一起守護諸羅樹蛙生態。

也有隊員轉述說，某次執勤時，夜間發現有輛轎車在園區原地長時間發動，趨近探望赫然發現正在自戕，他與另名隊員變敲門勸阻變通報警消，所幸及時趕至破窗將奄奄一息當事人救出送醫成功搶救。原是例行巡邏勤務，千鈞一髮竟救人，一輩子難忘。

「大家都是歡喜做，甘願收。」陳和志表示，三民里在人口稠密的永康區，難得保有農村恬靜風光與濃郁人情味，也因這樣因素，隊員們都願意奉獻犧牲，讓諸羅樹蛙在社區延續下去。

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樹蛙 台南 森林

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