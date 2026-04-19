台南永康三崁店糖廠生態園區遭爆收「過路費」 地方駁斥扭曲

台南市「永康三崁店糖廠生態園區」團客導覽本月起收費，有民眾稱每人須付費200有如「過路費」，更指稱園區雜草叢生如「廢墟」，原有諸羅樹蛙數量銳減，質疑難道已成當地三民里辦公室的營利事業場所？

對此三民里陳和志澄清，為永續維護園區生態，這只是針對團體要求導覽解說時才會收費，費用包括保險、清潔、手工藝體驗、講師費等，一般個人參訪可自由進出不收費。他也意有所指說，全案是特定人士刻意扭曲事實。

市議員朱正軒表示，為達社區永續發展，他支持地方創生，相信有效溝通後環境維護與地方創生絕對可以並存，也願意來協調相關細節創造雙贏。

緊鄰鹽水溪畔的永康區三崁店糖廠生態園區，為昔日台糖三崁店糖廠所在，還有日治時期神社、防空洞等遺跡，目前園區土地主要為台糖公司所有，委託永康區公所與在地三民里共同協助，部分區域為民間企業認養。有民眾向本報投訴，該地已被三民里辦公室壟斷生機；本月起要來此導覽，都要參加三民里辦公室導覽解說，每人導覽費用200元。

民眾更指整個三崁店糖廠變「廢墟」，蚊蟲蛇鼠一大堆，且這5年多以來，諸羅樹蛙數量從逾兩千隻，遽減到目前幾百隻不到。進入生態園區難道還要跟三民里辦公室繳過路費？

陳和志澄清，這只是針對團體要求導覽解說收費；每人200元包含保險費、清潔費、手工藝體驗、講師費等，一般個人參訪可自由進出不收費，上述指控根本與事實不符。

他也說明，所謂園區雜草叢生，並非實情；一般而言，每年五至十月是繁殖期避免驚擾，之後也都會清理、打掃。

而諸羅樹蛙數量減少，經生態專家會勘，主要是園區生態改變有關；因多年前莫拉克風災地形生態改變，原有一處水塘幾乎消失，後續附近排水設施改善後，園區缺水更嚴重，蝌蚪存活不易，自然諸羅樹蛙數量減少，目前已與荒野保護協會、里山里海工作室合作因應「補水」對策中。

台南永康三崁店糖廠生態園區遭爆收「過路費」，地方駁斥扭曲不實指控。圖 ／民眾提供