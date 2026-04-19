嘉縣府攜手新港公所編列預算 翻新38年老舊圖書館提升閱讀品質

嘉義縣新港鄉立圖書館完成空間改善工程，今天重新啟用。這座建於1988年的館舍，透過耐震補強與空間動線重整，以全齡友善與多功能共享為理念，營造明亮開闊的閱讀環境。縣府與公所共投入225萬元經費，除了提升場域安全性，更擴大親子閱讀區並導入智慧觸控教學設備，為地方注入文化能量。

縣長翁章梁表示，早期家境普遍不佳，圖書館對學子而言格外重要，現在功能更趨多元，提供親子活動、電影播映及講座。翁章梁鼓勵各鄉鎮市公所提出計畫，縣府教育處將編列預算協助改善公共圖書館環境，讓地方越來越好。

鄉長葉孟龍表示，館舍歷經多年使用，這次工程特別加強耐震安全，希望提供更舒適的場地提高使用率。未來將持續舉辦各類活動，並歡迎民眾捐贈閒置書籍，讓書本永續流傳。新港鄉公所也獲得教育部460萬元補助，加上公所配合款197萬多元，後續將挹注館內科技應用與創新服務。

圖書館目前整合主題推薦書區與智慧設備，轉型為溫馨友善的學習場域，滿足不同年齡層的需求，從閱讀報紙的長輩到參與共讀的親子族群，都能在此享受優質的公共服務。

嘉義縣新港圖書館翻新亮相，打造全齡友善閱讀空間。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁鼓勵各鄉鎮市公所提出計畫，教育處將編列預算協助改善公共圖書館環境，讓地方越來越好。圖／嘉義縣政府提供