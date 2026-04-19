嘉義溫蘋助學15載嘉惠6000名學子 今年再助350名弱勢生安心就學

今天在嘉義市立文化中心音樂廳舉辦「溫蘋助學十五載 點亮學子新未來」獎助學金頒狀典禮。溫蘋慈善基金會資助學生15年不中斷，至今累計資助超過6000名學子，今年共資助350名國小至大學的弱勢學生。市長黃敏惠表示，溫蘋基金會長期投入教育公益，結合藝文與教育扎根，為孩子提供穩定支持，點亮城市與國家的未來。

活動現場由新港國小魔力非洲鼓舞團與如婷舞蹈團帶來藝文表演，展現青春活力與性靈之美。黃敏惠表示，感謝董事長江溫良的堅持與各界善心人士投入，讓孩子能在良好環境中安心學習、發展潛能。典禮在崇仁醫護管理專科學校學生協助下，程序順利圓滿。

江溫良表示，面對日益多元的教育需求，未來將持續整合企業、公益團體及政府資源，深化公私協力機制。除現有的經濟補助，基金會計畫將範疇延伸至數位學習與職涯探索，協助學生培養面對挑戰的能力，並引導其未來回饋社會，讓善的循環在社會中延續。

溫蘋慈善基金會表示，基金會由嘉義市出發，近年範圍已擴及鄰近雲嘉地區。未來將持續深耕教育公益，特別關注偏鄉及資源不足地區，攜手嘉義獅子會及企業團體擴大助學能量，讓更多孩子被看見與支持，持續為社會培育希望的種子。

嘉義溫蘋基金會助學15年不中斷資助6000人，今年再助350名弱勢生安心就學。圖／鄭光宏服務處提供

嘉義溫蘋基金會助學15年不中斷資助6000人，今年再助350名弱勢生安心就學。圖／鄭光宏服務處提供

溫蘋基金會助學15年不中斷資助6000人，嘉義市長黃敏惠肯定江溫良點亮學子未來。圖／鄭光宏服務處提供