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台南推動農村土地重劃宣導 整合規畫力拚翻轉環境、留住人口

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市地政局近期在柳營太康社區辦理「農村社區土地重劃地方宣導會」，針對居民關心的土地權益、負擔計算及未來發展等說明，讓民眾瞭解政策內容與執行方向。圖／南市地政局提供
南市地政局近期在柳營太康社區辦理「農村社區土地重劃地方宣導會」，針對居民關心的土地權益、負擔計算及未來發展等說明，讓民眾瞭解政策內容與執行方向。圖／南市地政局提供

為改善台南市農村社區地籍混亂、土地產權複雜、通路狹小及缺乏妥善公共設施等，導致社區發展停滯及人口外流嚴重等問題，地政局近期在柳營辦理「農村社區土地重劃地方宣導會」，針對居民關心的土地權益、負擔計算及未來發展等說明，讓民眾瞭解政策內容與執行方向。

地政局表示，農村發展不應停滯，透過農村社區土地重劃不僅能重新整理土地、改善基礎環境，更能提升整體生活品質，讓農村成為宜居、宜業的生活空間，而宣導說明會中，民眾最關心的莫過於鄉村地區整體規畫與農村社區土地重劃兩種政策議題。

對此，都發局指出，透過「鄉村地區整體規劃」法定程序，盤點適合發展的區位，並強化公共設施與服務空間，才能建立整體發展架構；相關成果將提供地政局辦理農村社區土地重劃依據，確保土地變更與環境改善能與計畫銜接。針對柳營區太康社區正進行聚落規畫，可望引導發展、提升生活環境並完善公共設施。

地政局也說，依現行規定，農村社區土地重劃須位在已核定農村再生計畫範圍內才能推動，未來配合國土計畫法上路，鄉村地區整體規畫將成為上位指引，重劃範圍需位在整體規畫所指認地區，或屬國土功能分區中的農業發展第4類，且透過重劃可整理土地、改善公共設施，提升生活品質，實現宜居農村願景。

地政局指出，可借鑑學甲大灣與官田社子社區經驗，重劃範圍須審慎評估面積、建物分布與居民意願，將加強溝通凝聚共識；此制度採由下而上推動，須過半數地主同意，並清楚說明權益與負擔，只要社區形成共識，即有機會改善環境，兼顧農村文化與生態，邁向永續發展。

台南

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