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「約法六章」！台南學甲慈濟宮上白醮將登場今先簽行動公約

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南學甲慈濟宮上白醮廟會遶境25日將將登場，警方今邀各宮廟等代表簽署行動公約，營造廟會優質文化。記者謝進盛／翻攝
台南學甲慈濟宮上白醮廟會遶境25日將將登場，警方今邀各宮廟等代表簽署行動公約，營造廟會優質文化。記者謝進盛／翻攝

台南學甲慈濟宮上白醮廟會遶境活動本月25日將登場，預估超過30間宮廟參與，學甲警分局今邀請及各參與宮廟簽署行動公約，杜絕廟會脫序情事，營造廟會優質文化。

慈濟宮上白醮謁祖祭典活動已於2022年9月獲文化部認定為國家重要民俗活動，今年安排4月25日舉辦刈香遶境活動，循例前往將軍溪畔白礁亭舉行謁祖祭典，象徵「飲水思源」不忘本精神。

為確保祭祖遶境活動順利進行，學甲慈濟宮今邀集參與活動宮廟負責人、學甲區公所、學甲消防分隊及學甲警分局召開領隊會議。會中學甲警分局邀慈濟宮董事長王文宗及各參與宮廟簽署「優質宮廟 行動府城」行動公約，承諾六大主軸「高自主管理」、「零聚眾鬥毆」、「低環保公害」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」等自律宣言。

學甲警分局長林明俊表示，推動行動公約目的不在於箝制廟會活動，而是幫助宮廟自我管理，凝聚自律的共識，防止各項違法違序事件發生，降低對居民居住環境干擾，共創優質的廟會文化。

警方強調，廟會遶境活動期間，警方執法秉持「事先溝通預防、事中即時制止、事後嚴予究辦」等三大原則，將貫徹暴力零容忍立場，對任何不法行為或滋事分子，一定當場依法逮捕嚴辦，也籲請民眾屆時配合主辦單位及警方各項交管措施。

台南 文化部 宮廟

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