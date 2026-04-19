彩繪師女兒為照顧癌父工作失色 就業中心助她人生重新上色

雲林縣婦人賴彩葳父親是廟宇彩繪師，從小耳濡目染如願完成應用美術系學業，追求彩繪人生，不料面對現實生活從事其他工作，與夢想漸行走遠，後因父親罹癌，更辭職照顧病父，離職達6年，最近在虎尾就業中心以「婦女再就業計畫」助她到棉織廠擔任圖繪師，為人生重新上色。

從小看著父親在廟宇屋簷下揮灑色彩，賴彩葳對藝術的熱愛像是與生俱來，更夢想長大能靠藝術走出自己的路；然而美術系畢業後面對現實就業壓力，投入與美術無關的行政文書工作，離夢想愈遠。

人生轉折總是突然，父親罹口腔癌，為照顧父親賴彩葳2021年6月辭職，生活重心轉向家庭。直到去年想再重返職場，因夢想褪色既沒信心也沒方向，最後鼓起勇氣向虎尾就業中心求助，成為「婦女再就業計畫」服務對象，工作才出現轉機。

就服員張秀美細心陪伴與評估，將賴彩葳媒合至虎尾三葉棉織廠擔任繪圖師；重新拿起畫筆那一刻，像找回久違的自己，她說，她從小就愛美術，沒想到學成卻無緣藝術，如今重拾畫筆，尤其雇主給她高度自由發揮空間，加上就業獎勵金，是滋長她追夢最大的養分和力量。如今除了毛巾繪圖，也多了古物修復師的身分，讓她的生命重新有了色彩，更顯繽紛。

就業中心主任廖家偉指出，像賴彩葳這樣的職業婦女，是勞動部積極推動「婦女再就業計畫」的對象，最近更放寬申請條件，凡只要離開職場滿180天以上的婦女皆可申請，讓更多婦女有機會重返職涯。

此外，就業獎勵也由原本需就業滿90天一次發給3萬元，調整為每滿30天即可領1萬元，最高可領6萬元，讓婦女重返職場之初，即便無法適應也不用再硬撐90天也能獲得更即時的支持與鼓勵，減輕適應壓力。

廖家偉說，從多個重返職場個案，發現往往不是能力不足，而是重新開始的猶豫與不安；計畫的放寬不僅是制度上的調整，更是對婦女重返職場勇氣的支持，只要能善用政府資源與專業協助，不僅能穩定就業，更有機會朝自己理想前進，創造更多新的可能。更多訊息可洽詢虎尾就業中心05-6330422。