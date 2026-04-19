返台南築「戲巢」！明華園新文化場域東區開幕 總團今演2場

台南東區「戲巢藝術館」昨天開幕，前身為閒置舉重館，由明華園總團與市府合作改造為可看戲、學戲、親近戲的文化場域，是空間再利用典範，未來結合展演、教育與體驗培育歌仔戲人才，以明華園百年藝術能量推動傳統戲曲與當代生活連結。

副市長葉澤山與明華園戲劇總團長陳勝福共同敲鑼啟用，葉澤山指明華園回台南計畫自縣市合併前即推動，歷經蕭壟文化園區、天馬電台等階段，最終落腳東區林森路，疫情延宕兩年，前後歷時廿多年，終於圓夢。

明華園前身明華歌劇團九十七年前在台南創立，發展近一世紀，成為台灣代表性歌仔戲團，長年參與國際巡演，推動文化外交。

陳勝福表示，「戲巢藝術館」將承擔營運、教育推廣與文化觀光三大任務，系統性推動歌仔戲，吸引年輕世代投入。文化局指出，場館原為舉重館閒置空間，二○一○年委外營運，二○一一年投入一二○○萬元耐震補強，疫情期間持續整建，未來以「展演、教育、體驗」為核心，提供多功能文化空間。

葉澤山說，市府推動閒置空間再利用，導入文化能量，使老建築重獲新生，希望「戲巢藝術館」成為台灣傳統戲曲傳承起點、創作基地，也成世界看見台南的文化窗口。

明華園重返台南，總團今天將演出兩場節目，二樓展出「孫翠鳳和他的男人們」八仙傳奇特展，呈現九十七年來經典戲服與道具。六、七月起周末推出定目劇，結合歌仔戲演出、互動體驗、青年創作及與國際團體如寶塚歌劇團交流。