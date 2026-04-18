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台南運河百年燈光秀登場 限時9天每晚4場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
「百年好河・榮光再現」水岸燈光秀今天傍晚在安平運河啟燈。圖／台南市政府提供
「百年好河・榮光再現」水岸燈光秀今天傍晚在安平運河啟燈。圖／台南市政府提供

紀念台南運河通航百周年，台南市政府今天傍晚舉行「百年好河・榮光再現」水岸燈光秀啟燈儀式，至4月26日推出期間限定展演，每晚4場定時演出，透過專業電腦燈打造長達200公尺的光之運河，隨交響樂節奏流動變化，重現百年前通航榮景。

副市長葉澤山致詞指出，台南運河自日治時期開通以來，銜接安平與府城，是城市重要的經濟命脈，昔日許多舶來品皆透過運河運送至市區最繁華地帶，見證台南自日治時期至戰後的發展歷程。隨著時代變遷，運河原有的經濟功能逐漸轉型，但其歷史價值與城市記憶依然深刻。今年適逢運河通航百年，市府「以光為筆、以水為舞台」，透過藝術展演帶領民眾回望百年歷史，啟動對下一個百年的城市想像。

文化局表示，「百年好河・榮光再現」水岸燈光秀為「運河百年」系列活動之一。有別於運河南岸（望月橋至承天橋路段）著重景觀重塑及光環境營造，本次展演地點位於承天橋至安億橋水域，邀請藝術團隊運用100組專業電腦燈，透過光影流動與音樂交織，帶領觀眾穿越時空，感受府城水岸風華再現。

除燈光展演外，系列活動亦接續登場。明（19）日傍晚由KoSwing Jazz Combo與盜魂爵士樂團攜手推出行走式爵士之夜，讓搖擺旋律流淌於水岸廊道；4月20日至25日則安排每日街頭藝術表演，串聯周邊場域，將百周年慶典氛圍由週末延伸至週間，營造持續不間斷的藝術體驗。

水岸燈光展演，每日4場，晚上19點30分、20點、20點30分、21點，地點在安平運河承天橋至安億橋水域。

「百年好河・榮光再現」水岸燈光秀今天傍晚在安平運河啟燈。圖／台南市政府提供
「百年好河・榮光再現」水岸燈光秀今天傍晚在安平運河啟燈。圖／台南市政府提供

「百年好河・榮光再現」水岸燈光秀今天傍晚在安平運河啟燈。圖／台南市政府提供
「百年好河・榮光再現」水岸燈光秀今天傍晚在安平運河啟燈。圖／台南市政府提供

「百年好河・榮光再現」水岸燈光秀今天傍晚在安平運河啟燈。圖／台南市政府提供
「百年好河・榮光再現」水岸燈光秀今天傍晚在安平運河啟燈。圖／台南市政府提供

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