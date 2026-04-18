風災洗禮見韌性 嘉義桐花祭逆境綻放 重生之花點亮幸福山丘

走過風災、迎向重生，2026嘉義市桐花祭於今天起一連2天在幸福山丘浪漫登場。今年以「不約而桐・義起來嘉」為主題，雖受去年丹娜絲颱風影響，花況不若往年繁盛，但在復育與補植努力下，桐花依舊綻放，象徵土地的韌性與希望。

市長黃敏惠出席開幕式，與客委會主委古秀妃及多位議員、里長參與，在桐花樹下聆聽音樂演出，感受春日限定的浪漫氛圍。她表示，去年風災重創嘉義市，造成逾萬棵路樹倒伏，市府迅速啟動「搶通、去化、清理、復原」四階段應變機制，跨局處及跨縣市合作，全力投入災後復原。

針對圓林仔社區桐花受損情形，黃敏惠指出，風災雖無情，但民間力量迅速投入復育，幸福山丘園區也逐步恢復綠意。她強調，今年雖未見滿山花海，卻見證更珍貴的重生歷程，展現客家「硬頸」精神與公私協力成果。

桐花祭不僅是賞花活動，更承載客家文化與生態教育意義。圓林仔社區為中南部最早成功孕育油桐花的地區之一，長年推動保育與文化傳承，並成功納入全台桐花祭版圖。

今年活動規畫豐富多元，包括不插電音樂會、客語創作演出、魔術特技及氣球秀等節目，並結合小農文創市集與客家擂茶DIY體驗，讓民眾深入感受客家文化魅力。此外，還推出桐花生態復育輕旅行，帶領遊客走入山林，認識油桐花生態與復育故事。

活動現場打造「祈花、尋花、花聚、花果」等主題地景，與逐步復甦的桐花相互輝映，呈現自然與人文交織的春日盛景。市府強調，未來將持續透過公私協力，推動文化保存與生態永續並進，打造兼具韌性與溫度的城市。

走過風災、迎向重生，2026嘉義市桐花祭於今天起一連2天在幸福山丘浪漫登場。今年以「不約而桐・義起來嘉」為主題。圖／嘉市府提供

走過風災、迎向重生，2026嘉義市桐花祭於今天起一連2天在幸福山丘浪漫登場。今年以「不約而桐・義起來嘉」為主題。圖／嘉市府提供

走過風災、迎向重生，2026嘉義市桐花祭於今天起一連2天在幸福山丘浪漫登場。今年以「不約而桐・義起來嘉」為主題。圖／嘉市府提供