外來種銀合歡纏勒原生台灣楝樹 台江志工清除千株守護山海圳綠道

守護山海圳國家綠道，台南社大台江分校的師生志工，持續第三年在內海之路清除及調查外來種植物，一早出發沿途調查清除近千棵的銀合歡小苗，並保護本土種的台灣楝樹，將纏勒在楝樹身上的藤蔓清除，希望在雨季來臨前，減少銀合歡的族群生長速度，「手」護山海圳，保育內海之路。

社大台江分校表示，台江流域學習社群倡議「種樹築道」、「守護河川」，催生山海圳國家綠道，三年前結合台江國家公園、第六河川分署「山海圳國家綠道內海之路外來種銀合歡的環境監測行動」，調查沿線台灣楝樹的生長情形。

今年在台灣楝樹花期結束後，「跟著河流去旅行」課程師生，由老師沈介文帶領，今天一早齊集山海圳國家綠道起點，沿著0k到1k的綠道，調查清除銀合歡小苗，清除近千株的銀合歡小苗，希望在雨季來臨前，遏止銀合歡族群擴張速度，沿路也為台灣楝樹解開纏繞在身上的藤蔓，這些藤蔓緊緊纏勒在樹幹上，阻礙楝樹生長，解開之後，樹冠為之鬆開。

學生許志祥、吳清榮指出，在雨季來臨前，將銀合歡的小苗拔除，避免外來種擴展，也為楝樹解開身上的藤蔓，以利樹木生長，守護山海圳國家綠道，很有意義也很有成就感。

沈介文表示，山海圳國家綠道銀合歡的監測及移除，公私協力合作，公部門已將大棵的銀合歡移除，但是，銀合歡的地下部根株還會產生萌櫱的生長，今天將銀合歡萌櫱長出來的小苗移除，學生們也觀察到銀合歡移除後，台灣楝樹的小苗也逐漸發芽長出來。

台南社大台江分校師生志工，持續第三年清除及調查山海圳國家綠道內海之路的銀合歡外來種。圖／台江分校提供

台南社大台江分校師生志工，持續第三年清除及調查山海圳國家綠道內海之路的銀合歡外來種。圖／台江分校提供