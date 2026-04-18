快訊

再改口！怒轟美國拒解封波灣港口 伊朗軍方：荷莫茲將恢復「嚴格管控」

日職／徐若熙依原訂計畫降二軍調整 軟銀教頭：能應付比賽就回到輪值

聽新聞
0:00 / 0:00

外來種銀合歡纏勒原生台灣楝樹 台江志工清除千株守護山海圳綠道

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南社大台江分校師生志工，持續第三年清除及調查山海圳國家綠道內海之路的銀合歡外來種。圖／台江分校提供
台南社大台江分校師生志工，持續第三年清除及調查山海圳國家綠道內海之路的銀合歡外來種。圖／台江分校提供

守護山海圳國家綠道，台南社大台江分校的師生志工，持續第三年在內海之路清除及調查外來種植物，一早出發沿途調查清除近千棵的銀合歡小苗，並保護本土種的台灣楝樹，將纏勒在楝樹身上的藤蔓清除，希望在雨季來臨前，減少銀合歡的族群生長速度，「手」護山海圳，保育內海之路。

社大台江分校表示，台江流域學習社群倡議「種樹築道」、「守護河川」，催生山海圳國家綠道，三年前結合台江國家公園、第六河川分署「山海圳國家綠道內海之路外來種銀合歡的環境監測行動」，調查沿線台灣楝樹的生長情形。

今年在台灣楝樹花期結束後，「跟著河流去旅行」課程師生，由老師沈介文帶領，今天一早齊集山海圳國家綠道起點，沿著0k到1k的綠道，調查清除銀合歡小苗，清除近千株的銀合歡小苗，希望在雨季來臨前，遏止銀合歡族群擴張速度，沿路也為台灣楝樹解開纏繞在身上的藤蔓，這些藤蔓緊緊纏勒在樹幹上，阻礙楝樹生長，解開之後，樹冠為之鬆開。

學生許志祥、吳清榮指出，在雨季來臨前，將銀合歡的小苗拔除，避免外來種擴展，也為楝樹解開身上的藤蔓，以利樹木生長，守護山海圳國家綠道，很有意義也很有成就感。

沈介文表示，山海圳國家綠道銀合歡的監測及移除，公私協力合作，公部門已將大棵的銀合歡移除，但是，銀合歡的地下部根株還會產生萌櫱的生長，今天將銀合歡萌櫱長出來的小苗移除，學生們也觀察到銀合歡移除後，台灣楝樹的小苗也逐漸發芽長出來。

台南社大台江分校師生志工，持續第三年清除及調查山海圳國家綠道內海之路的銀合歡外來種。圖／台江分校提供
台南社大台江分校師生志工，持續第三年清除及調查山海圳國家綠道內海之路的銀合歡外來種。圖／台江分校提供

台南社大台江分校師生志工，持續第三年清除及調查山海圳國家綠道內海之路的銀合歡外來種。圖／台江分校提供
台南社大台江分校師生志工，持續第三年清除及調查山海圳國家綠道內海之路的銀合歡外來種。圖／台江分校提供

台南社大台江分校師生志工，持續第三年清除及調查山海圳國家綠道內海之路的銀合歡外來種。圖／台江分校提供
台南社大台江分校師生志工，持續第三年清除及調查山海圳國家綠道內海之路的銀合歡外來種。圖／台江分校提供

台江 志工

延伸閱讀

荷蘭湛藍設計獎揭曉 崑山科大視傳系奪3金8銀1銅

紅綠燈成八哥鳥「育嬰室」 基隆市府研議對策

歐洲女子數學奧林匹亞競賽傳捷報 我小將摘2銀1銅、國際排名13

台南颱風樹倒致死國賠遭駁 議員指「早已被蟲蛀空心」要市府重啟

相關新聞

外來種銀合歡纏勒原生台灣楝樹 台江志工清除千株守護山海圳綠道

守護山海圳國家綠道，台南社大台江分校的師生志工，持續第三年在內海之路清除及調查外來種植物，一早出發沿途調查清除近千棵的銀合歡小苗，並保護本土種的台灣楝樹，將纏勒在楝樹身上的藤蔓清除，希望在雨季來臨前，減少銀合歡的族群生長速度，「手」護山海圳，保育內海之路。

嘉義縣斥5.5億新建布袋住宿長照機構 ROT招商設置200床

嘉義縣人口老化嚴重，缺乏長照資源，嘉義縣政府向衛福部爭取經費，斥資5.5億萬元新建布袋住宿式長照機構，設置200個床位，預計2028年完工，ROT促參案經營權20年，4月27日在人力發展所舉辦第一次招商說明會，是嘉義縣第一個由縣府主導的住宿式長照機構。

明華園重返97年前發跡地台南！打造國際級文化基地「戲巢」今開幕

明華園重返台南！在台南市東區打造全新文化基地「戲巢藝術館」今天開幕，將閒置多年的台南市舉重館活化，轉型為歌仔戲展演與培育基地，整合「展演、教育、體驗」三大功能，打造民眾可「看戲、學戲、親近戲」的文化場域，並以明華園百年藝術能量推動傳統戲曲與當代生活連結。

越在地越國際！嘉義鞦韆節200年傳承 高空競技吸引日團驚豔交流

傳承逾200年的嘉義市鞦韆節，上午在光路里武當山玄天上帝廟熱鬧登場，這項與北天燈、南蜂炮齊名的傳統民俗盛事，吸引大批民眾共襄盛舉。今年更迎來日本熊本市教育委員會教育長遠藤洋路率團參訪，親身體驗高空盪鞦韆的文化魅力，直呼震撼又新奇，為活動增添國際交流亮點。

雲林補助轉向三胎Q1新生兒數驟降 張麗善喊話中央：要找出問題

雲林縣政府過去兩年靠著「萬寶龍」加碼生育補助計畫，成功催生1.1萬名新生兒，連兩年蟬聯全國粗出生率冠軍。今年補助重心轉向「第三胎起加碼」，第一季出生人數驟跌，僅剩838人。雲林縣長張麗善今出席親子活動表示，生育率低已是嚴重的國安問題，地方資源有限，中央應找出年輕人不生育原因，要有對策解決問題。

「豬母娘娘」連年促成新人！辦未婚聯誼報名 男性秒殺女仍缺額

台灣結婚、出生率同創新低。人稱「地表最強媒人」的台南北門井仔腳興安宮「豬母娘娘」的為促進未婚交流、迎接母親節，公告5月9日辦「情定北門濱海未婚聯誼求緣份暨母親節感恩饗宴」，不過活動一宣布男性名額50人秒殺、女性至今仍只有10餘人報名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。