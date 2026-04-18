嘉義縣斥5.5億新建布袋住宿長照機構 ROT招商設置200床

嘉義縣人口老化嚴重，缺乏長照資源，嘉義縣政府向衛福部爭取經費，斥資5.5億萬元新建布袋住宿式長照機構，設置200個床位，預計2028年完工，ROT促參案經營權20年，4月27日在人力發展所舉辦第一次招商說明會，是嘉義縣第一個由縣府主導的住宿式長照機構。

社會局長張翠瑤說，布袋住宿式長照機構在新塭體育運動公園旁，是嘉義縣第一個由縣府主導的長照機構，工程經費約5.5億萬元，包括衛福部補助4.4億元，縣府自籌4500萬元，另7500萬元ROT促參招商，初步規畫廠商有20年經營權，期滿可優先得標，再經營10年。

張翠瑤也說，機構規畫設置200個床位，包括失智15床、重症30床、失能155床，希望順利招募人力，與勞工暨青年發展處合作培訓人力，工程預計5月發包，2028年完工，同步啟動工程招商及促參案，4月27日在人力發展所舉辦第一次招商說明會，盼提高長照資源可近性。

社會局近日參訪台中市立仁愛綜合長照機構及台中市私立烏日青松住宿長照機構，參考住宿式長照機構的營運模式，包括整合照顧系統、人資系統、財會系統、知識管理及營運管理等面向，不僅在完善硬體設施，同時結合住民需求、照護理念及營運團隊的實務經驗。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線