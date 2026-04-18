快訊

真的動了？油輪船隊自波斯灣出發穿越荷莫茲 多艘準備跟進

油價連三凍！下周95汽油仍維持每公升33.9元

家暴還性侵老婆！Jisoo大嫂血淚控訴遭丈夫殘忍凌辱

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣斥5.5億新建布袋住宿長照機構 ROT招商設置200床

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣向衛福部爭取經費，斥資5.5億新建布袋住宿式長照中心，社會局長張翠瑤（右一）至台中市長照機構參訪。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣向衛福部爭取經費，斥資5.5億新建布袋住宿式長照中心，社會局長張翠瑤（右一）至台中市長照機構參訪。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣人口老化嚴重，缺乏長照資源，嘉義縣政府向衛福部爭取經費，斥資5.5億萬元新建布袋住宿式長照機構，設置200個床位，預計2028年完工，ROT促參案經營權20年，4月27日在人力發展所舉辦第一次招商說明會，是嘉義縣第一個由縣府主導的住宿式長照機構。

社會局長張翠瑤說，布袋住宿式長照機構在新塭體育運動公園旁，是嘉義縣第一個由縣府主導的長照機構，工程經費約5.5億萬元，包括衛福部補助4.4億元，縣府自籌4500萬元，另7500萬元ROT促參招商，初步規畫廠商有20年經營權，期滿可優先得標，再經營10年。

張翠瑤也說，機構規畫設置200個床位，包括失智15床、重症30床、失能155床，希望順利招募人力，與勞工暨青年發展處合作培訓人力，工程預計5月發包，2028年完工，同步啟動工程招商及促參案，4月27日在人力發展所舉辦第一次招商說明會，盼提高長照資源可近性。

社會局近日參訪台中市立仁愛綜合長照機構及台中市私立烏日青松住宿長照機構，參考住宿式長照機構的營運模式，包括整合照顧系統、人資系統、財會系統、知識管理及營運管理等面向，不僅在完善硬體設施，同時結合住民需求、照護理念及營運團隊的實務經驗。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

嘉義縣向衛福部爭取經費，斥資5.5億新建布袋住宿式長照中心，社會局至台中市長照機構參訪。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣向衛福部爭取經費，斥資5.5億新建布袋住宿式長照中心，社會局至台中市長照機構參訪。圖／嘉義縣政府提供

長照 衛福部 嘉義

延伸閱讀

嘉義六腳蒜頭國小遊戲場動土 斥資2200萬元、10月完工

長照給付凍漲8年人力出走 居服員嘆：薪水不如麥當勞員工

竹崎高中機器人闖進世界賽 嘉縣府再補助200萬

北榮高齡醫學中心20周年面對人力短缺挑戰 林靜儀：需借助數位力量

相關新聞

嘉義縣斥5.5億新建布袋住宿長照機構 ROT招商設置200床

嘉義縣人口老化嚴重，缺乏長照資源，嘉義縣政府向衛福部爭取經費，斥資5.5億萬元新建布袋住宿式長照機構，設置200個床位，預計2028年完工，ROT促參案經營權20年，4月27日在人力發展所舉辦第一次招商說明會，是嘉義縣第一個由縣府主導的住宿式長照機構。

明華園重返97年前發跡地台南！打造國際級文化基地「戲巢」今開幕

明華園重返台南！在台南市東區打造全新文化基地「戲巢藝術館」今天開幕，將閒置多年的台南市舉重館活化，轉型為歌仔戲展演與培育基地，整合「展演、教育、體驗」三大功能，打造民眾可「看戲、學戲、親近戲」的文化場域，並以明華園百年藝術能量推動傳統戲曲與當代生活連結。

越在地越國際！嘉義鞦韆節200年傳承 高空競技吸引日團驚豔交流

傳承逾200年的嘉義市鞦韆節，上午在光路里武當山玄天上帝廟熱鬧登場，這項與北天燈、南蜂炮齊名的傳統民俗盛事，吸引大批民眾共襄盛舉。今年更迎來日本熊本市教育委員會教育長遠藤洋路率團參訪，親身體驗高空盪鞦韆的文化魅力，直呼震撼又新奇，為活動增添國際交流亮點。

雲林補助轉向三胎Q1新生兒數驟降 張麗善喊話中央：要找出問題

雲林縣政府過去兩年靠著「萬寶龍」加碼生育補助計畫，成功催生1.1萬名新生兒，連兩年蟬聯全國粗出生率冠軍。今年補助重心轉向「第三胎起加碼」，第一季出生人數驟跌，僅剩838人。雲林縣長張麗善今出席親子活動表示，生育率低已是嚴重的國安問題，地方資源有限，中央應找出年輕人不生育原因，要有對策解決問題。

「豬母娘娘」連年促成新人！辦未婚聯誼報名 男性秒殺女仍缺額

台灣結婚、出生率同創新低。人稱「地表最強媒人」的台南北門井仔腳興安宮「豬母娘娘」的為促進未婚交流、迎接母親節，公告5月9日辦「情定北門濱海未婚聯誼求緣份暨母親節感恩饗宴」，不過活動一宣布男性名額50人秒殺、女性至今仍只有10餘人報名。

阿里山螢光美景登場 23條賞螢路線結合旅宿推深度遊程

嘉義縣山區生態豐富，近年螢火蟲復育有成，有超過40種螢火蟲，種類及數量居全台之冠，嘉義縣文化觀光局今年精選23條賞螢路線，包括鐵道、車站及步道秘境，同時攜手周邊旅宿業者合作，入住可享賞螢體驗導覽，白天欣賞阿里山五奇美景，夜晚觀賞夏季限定螢光美景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。