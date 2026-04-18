明華園重返97年前發跡地台南！打造國際級文化基地「戲巢」今開幕

明華園重返台南！在台南市東區打造全新文化基地「戲巢藝術館」今天開幕，將閒置多年的台南市舉重館活化，轉型為歌仔戲展演與培育基地，整合「展演、教育、體驗」三大功能，打造民眾可「看戲、學戲、親近戲」的文化場域，並以明華園百年藝術能量推動傳統戲曲與當代生活連結。

開幕儀式由台南市副市長葉澤山與明華園戲劇總團團長陳勝福共同敲鑼啟動，立委陳亭妃及多位議員出席。葉澤山指出，明華園回到台南的計畫自縣市合併前即推動，歷經蕭壟文化園區、天馬電台等階段，最終落腳東區林森路，期間受疫情延宕2年，前後歷時20多年，終於圓夢。

明華園前身明華歌劇團，97年前在台南創立，發展近一世紀，成為台灣代表性歌仔戲團，不僅國內知名，也長年參與國際巡演，推動文化外交。

陳勝福表示，「戲巢藝術館」將承擔營運、教育推廣與文化觀光三大任務，作為人才培育基地，系統性推動歌仔戲傳習，吸引年輕世代投入。文化局指出，場館以「展演、教育、體驗」為核心，提供多功能文化空間。

今天開幕活動邀醒獅團、戰鼓隊及九天民俗技藝團演出助陣。明天起由明華園總團演出兩場節目，二樓展出「孫翠鳳和他的男人們」八仙傳奇特展，呈現97年來經典戲服與道具。6、7月起預計周末推出定目劇，結合歌仔戲演出、互動體驗、青年創作及與國際團體如寶塚歌劇團交流。

文化局表示，該場館原為舉重館閒置空間，自2010年推動委外營運，2011年投入約1200萬元完成耐震補強，疫情期間持續整建。未來將深化藝文合作，強化文化扎根與觀光發展。

葉澤山強調，市府推動閒置空間再利用，導入文化能量，使老建築重獲新生，對「戲巢藝術館」有三大期待，台灣傳統戲曲傳承的起點、創作的基地，世界看見台南文化的窗口。

明華園重返台南，在台南市東區打造全新文化基地「戲巢藝術館」，台南市副市長葉澤山與明華園戲劇總團團長陳勝福共同敲鑼啟動。記者吳淑玲／攝影

明華園在台南市東區打造全新文化基地「戲巢藝術館」今天開幕，二樓有「孫翠鳳和他的男人們」八仙傳奇系列特展。記者吳淑玲／攝影

明華園重返台南，在台南市東區打造全新文化基地「戲巢藝術館」，台南市副市長葉澤山及立委陳亭妃等不分黨派民代出席。記者吳淑玲／攝影

明華園重返台南，在台南市東區打造全新文化基地「戲巢藝術館」，原為閒置多年的台南市舉重館。記者吳淑玲／攝影

明華園重返台南，在台南市東區打造全新文化基地「戲巢藝術館」，台南市副市長葉澤山與明華園戲劇總團團長陳勝福共同敲鑼啟動。記者吳淑玲／攝影

明華園在台南市東區打造全新文化基地「戲巢藝術館」今天開幕，二樓有「孫翠鳳和他的男人們」八仙傳奇系列特展。記者吳淑玲／攝影