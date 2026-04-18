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越在地越國際！嘉義鞦韆節200年傳承 高空競技吸引日團驚豔交流

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
傳承逾200年的嘉義市鞦韆節，上午在光路里武當山玄天上帝廟熱鬧登場。圖／嘉市府提供
傳承逾200年的嘉義市鞦韆節，上午在光路里武當山玄天上帝廟熱鬧登場。圖／嘉市府提供

傳承逾200年的嘉義市鞦韆節，上午在光路里武當山玄天上帝廟熱鬧登場，這項與北天燈、南蜂炮齊名的傳統民俗盛事，吸引大批民眾共襄盛舉。今年更迎來日本熊本市教育委員會教育長遠藤洋路率團參訪，親身體驗高空盪鞦韆的文化魅力，直呼震撼又新奇，為活動增添國際交流亮點。

市長黃敏惠率市府團隊參加，市議會議長陳姿妏及多位議員也到場參拜祈福。活動現場架設高達12公尺的傳統竹製鞦韆架，參賽者在高空擺盪比拚技巧與膽識，不同世代選手同場競技，展現力與美的結合，場面緊張又精彩。

鞦韆節起源於清朝時期，當地先民因旱災與瘟疫求助玄天上帝，依神示搭設竹鞦韆進行儀式祈福，疫情隨之消退，遂成地方傳統。原本僅於農曆閏年舉辦，2008年起經擲筊請示神明同意後改為每年辦理，讓這項民俗持續延續並與現代運動精神接軌。

黃敏惠指出，嘉市鞦韆節登錄為民俗類文化資產，不僅具宗教意涵，更融合體育競技與教育價值。透過國際交流，讓更多人認識嘉義深厚的歷史文化，進一步提升城市能見度。光路里長林昇賢表示，活動從早年閏年限定轉型為年度盛事，象徵年年祈福、歲歲平安，讓「嘉義市鞦韆節」成為重要的無形文化資產，持續向外推廣在地文化。

鞦韆架採傳統工法，以竹材與藤蔓綑紮而成，全程不使用釘子與螺絲，展現世代相傳的工藝技術。市府透過影像紀錄與節目製播，保存文化脈絡，深化教育意義。賽事依年齡與組別分為多項競技，包括單人少年、青年、中年組，以及雙人青年與中年組，另設女子體驗組，吸引不同族群參與。活動現場規畫市集、宣導攤位及社區表演，讓民眾觀賞競技，也能感受多元文化氛圍，活動熱鬧非凡。

傳承逾200年的嘉義市鞦韆節，上午在光路里武當山玄天上帝廟熱鬧登場，今年迎來日本熊本市教育委員會教育長遠藤洋路率團參訪，親身體驗高空盪鞦韆的文化魅力，直呼震撼又新奇。圖／嘉市府提供
傳承逾200年的嘉義市鞦韆節，上午在光路里武當山玄天上帝廟熱鬧登場，今年迎來日本熊本市教育委員會教育長遠藤洋路率團參訪，親身體驗高空盪鞦韆的文化魅力，直呼震撼又新奇。圖／嘉市府提供

傳承逾200年的嘉義市鞦韆節，上午在光路里武當山玄天上帝廟熱鬧登場。圖／嘉市府提供
傳承逾200年的嘉義市鞦韆節，上午在光路里武當山玄天上帝廟熱鬧登場。圖／嘉市府提供

傳承逾200年的嘉義市鞦韆節，上午在光路里武當山玄天上帝廟熱鬧登場，今年迎來日本熊本市教育委員會教育長遠藤洋路率團參訪，親身體驗高空盪鞦韆的文化魅力，直呼震撼又新奇。圖／嘉市府提供
傳承逾200年的嘉義市鞦韆節，上午在光路里武當山玄天上帝廟熱鬧登場，今年迎來日本熊本市教育委員會教育長遠藤洋路率團參訪，親身體驗高空盪鞦韆的文化魅力，直呼震撼又新奇。圖／嘉市府提供

傳承逾200年的嘉義市鞦韆節，上午在光路里武當山玄天上帝廟熱鬧登場，信眾藤洋路率團參訪， 民眾鑽轎底祈福。圖／嘉市府提供
傳承逾200年的嘉義市鞦韆節，上午在光路里武當山玄天上帝廟熱鬧登場，信眾藤洋路率團參訪， 民眾鑽轎底祈福。圖／嘉市府提供

傳承逾200年的嘉義市鞦韆節，上午在光路里武當山玄天上帝廟熱鬧登場，市長黃敏惠帶副市長及市府主管參香祈福。圖／嘉市府提供
傳承逾200年的嘉義市鞦韆節，上午在光路里武當山玄天上帝廟熱鬧登場，市長黃敏惠帶副市長及市府主管參香祈福。圖／嘉市府提供

黃敏惠 嘉義 熊本

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