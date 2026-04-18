明華園戲巢藝術館開幕 深耕台南注入戲曲當代活力

明華園走過近100年，戲劇總團在台南市東區打造全新文化基地「戲巢藝術館」今天開幕，不僅承載城市記憶，深耕台南，也為傳統戲曲注入當代活力。

台南市副市長葉澤山、姜淋煌及明華園戲劇總團長陳勝福今天出席「戲巢藝術館」開幕典禮，明華園更帶來「百仙齊賀」演出，搭配九天民俗技藝團「氣吞天下」鼓陣，讓這座表演藝術基地開啟傳統戲曲新篇章。

葉澤山表示，戲巢藝術館的「巢」，不只是放東西的地方，更是會「生」和「長」的地方，象徵明華園傳承戲曲文化蓬勃發展，同時成為下一代首次觀賞戲曲、被戲曲感動的地方。

市府說明，「戲巢藝術館」將肩負空間營運、教育推廣與文化觀光等三大任務，且作為人才培育重要基地，系統性推動歌仔戲傳習，讓更多年輕世代認識並投入傳統戲曲，為文化注入新動能。

「戲巢藝術館」前身是台南市舉重館，1994年落成，市府收回後一度作為樂齡替代場地，最終由明華園取得營運權，重新打造，預定5月30日試營運，8月1日正式營運，啟動傳統野台再進化，開啟城市藝文日常。