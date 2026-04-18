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嘉市高空盪鞦韆比技藝膽識 日本熊本教育團觀摩

中央社／ 嘉義市18日電

嘉義市鞦韆節今天在光路里武當山玄天上帝廟埕登場，選手在12公尺高鞦韆架比技藝及膽識；訪台觀摩的日本熊本市教育委員會等認為是非常寶貴經驗。

嘉義市長黃敏惠接受媒體聯訪表示，早期光路里下路頭地區發生瘟疫，村民祈求玄天上帝保佑，奉神意搭設鞦韆架舉行盪鞦韆儀式消除瘟疫，此後每逢閏年玄天上帝誕辰辦酬神祭典時舉辦，直到民國97年，經擲筊獲玄天上帝同意，改為每年辦理，發展地方宗教觀光。

她說，高空盪鞦韆以現代科學看，在於使大家更有體力、凝聚力與團結力；鞦韆節舉辦至今，已吸引國際關注，歐洲、美國、日本與東南亞地區民眾都曾到場觀看，部分還實際體驗。

嘉義市民生國民中學校長張金龍表示，教師將這項傳統文化融入校園教育，去年指導學生出版「幌韆鞦的上帝爺公」繪本，傳承地方文化；校方今年邀熊本教育委員會教育長遠藤洋路等觀摩，進行深度友好學術與文化交流。

遠藤洋路透過翻譯表示，實地參觀深感榮幸，日本無類似慶典活動，對隨行團員是非常寶貴經驗，且看到市民共襄盛舉，非常開心。

武當山玄天上帝廟說，比賽分少年、青年與中年組競技；雙人組分青年及中年組；女生也有分組可上鞦韆架體驗高空擺盪。

廟方表示，遵古法搭設的竹製鞦韆架高12公尺，相當於4層樓高，鞦韆踏板距地面約2公尺高，鞦韆擺盪高度最高可達10公尺，選手在高空使勁擺盪要有膽量，手腳要協調與配合，比賽過程緊張刺激，觀眾驚呼連連。

此外，現場設宣導攤位、社區市集及表演，熱鬧滾滾。

日本 黃敏惠 玄天上帝 熊本

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