雲林補助轉向三胎Q1新生兒數驟降 張麗善喊話中央：要找出問題

雲林縣政府過去兩年靠著「萬寶龍」加碼生育補助計畫，成功催生1.1萬名新生兒，連兩年蟬聯全國粗出生率冠軍。今年補助重心轉向「第三胎起加碼」，第一季出生人數驟跌，僅剩838人。雲林縣長張麗善今出席親子活動表示，生育率低已是嚴重的國安問題，地方資源有限，中央應找出年輕人不生育原因，要有對策解決問題。

雲林縣府過去2年催生1.1萬多名新生兒，今在虎尾舉辦「寶寶樂幸福」活動，有抓周儀式、寶寶爬行與搬搬樂比賽、親子趣味賽等，張麗善、社會處長林文志、縣議員黃美瑤等人在現場為寶寶加油吶喊。

回顧「萬寶龍計畫」，前三胎最高可領6萬元、第四胎起達13萬元，帶動2024年第一季新生兒1094人、2025年同期更增至1207人。今年改推「孩子是寶，三胎最好」政策，第一、二胎維持常態性補助3萬元，第三胎起提高至10萬元，但今年第一季新生兒僅838人，出現明顯落差。

「年輕人的壓力到底在哪裡？」張麗善向中央喊話，地方政府資源有限，只能有策略點火「催生」。中央應深究年輕人是因房價太高、物價通膨，還是薪資停滯而不敢生育？若不從根本解決社會焦慮，未來恐出現教師過剩、國力下滑等連鎖效應。

她強調，地方政府資源有限，過去推動「萬寶龍計畫」正是為避免少子化衝擊教育體系，今年幼幼班仍新增96班，顯示政策確有成效。不過從數據觀察，第一胎占54.7%、第二胎32.6%，第三胎僅9.1%、第四胎更降至2.5%，顯示願意生到第三胎的家庭比例偏低，因此政策轉向鼓勵三胎以上，希望提升整體人口結構，帶動正成長。

雲林縣今年生育補助重心轉向「第三胎起加碼」，第一季出生人數驟跌，縣長張麗善（中）表示，生育率低已是嚴重的國安問題，地方資源有限，中央應找出年輕人不生育原因，要有對策解決問題。記者陳雅玲／攝影

雲林縣府過去2年催生1.1萬多名新生兒，今在虎尾舉辦「寶寶樂幸福」活動，有抓周儀式、寶寶爬行與搬搬樂比賽、親子趣味賽等，讓親子同樂。記者陳雅玲／攝影