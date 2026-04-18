台南柳營有機蔬果節登場 體驗當季農產魅力

柳營有機蔬果節今天在台南市柳營區太康有機農業專區登場，活動豐富多元，遊客走進田園，親近自然，感受有機農業特色，體驗當季農產魅力。

相關活動包括農事體驗、DIY手作、闖關遊戲及氣墊設施等，且安排街頭藝人演出，小型市集有在地小農和特色商品，提供新鮮有機蔬果及多樣農產加工品；台南市副市長姜淋煌到場同樂。

台南市政府說，柳營太康有機農業專區占地45公頃，是全國首座公辦民營有機農業專區，栽培蔬果種類多元，品質產量穩定，是南部重要有機農業示範基地。

活動結合桑葚產季，讓遊客採摘新鮮桑葚，體驗採果及農村生活樂趣，深化有機農業認識，支持在地農產，打造教育和休閒農村場域。

南市府表示，柳營太康有機農業專區提供優質安全農產，帶動地方產業發展和食農教育，市府將持續推動有機和友善耕作，輔導農民提升栽培技術和行銷通路，強化產業競爭力。