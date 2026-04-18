「豬母娘娘」連年促成新人 辦未婚聯誼報名 男性秒殺女仍缺額

台灣結婚、出生率同創新低。人稱「地表最強媒人」的台南北門井仔腳興安宮「豬母娘娘」的為促進未婚交流、迎接母親節，公告5月9日辦「情定北門濱海未婚聯誼求緣份暨母親節感恩饗宴」，不過活動一宣布男性名額50人秒殺、女性至今仍只有10餘人報名。

廟方表示，興安宮全台唯一豬母娘娘是「最佳媒人婆」，未婚男女聯誼參加將送面膜和護手霜，配對成功的，加碼贈送將軍澎湖三天兩夜住宿含船票。

興安宮總幹事王靖仁表示，其實這活動已辦第四年了。第一年有三對男女成功結婚，第二年有三對、去年有五對，還有人順利生兒育女來還願。

他說，每年都是消息一宣布男性名額50個瞬間秒殺，但是女性總是有點乏人問津。今年4月1號宣布到現在只有十幾個人報名，其實各地的民眾都可以參加，希望大家都來參與感受豬母娘娘的一番好意。

井仔腳興安宮鄰近井仔腳瓦盤鹽田，活動搭配鹽田美景，要打造浪漫溫馨的特色盛會。興安宮為地方信仰中心，「豬母娘娘」素有求姻緣靈驗美名，吸引不少民眾祈求良緣。

活動結合祈福儀式與聯誼交流，規畫自我介紹、互動遊戲、DIY體驗及配對活動，讓參與者在輕鬆氛圍中認識彼此。

廟方表示，活動除原有配對成功可抽「將軍至澎湖三天兩夜旅遊」，今年特別加碼女性專屬好禮，凡「全程參與之女性參加者」，即可參加抽獎，獎品包含黃金手鍊、金戒指，歡迎踴躍報名，聯絡電話06-7862649。

當天傍晚將舉辦母親節感恩饗宴，結合在地特色辦桌料理，民眾可攜家帶眷共度佳節，現場也安排摸彩活動，最大獎也是將軍至澎湖來回船票，增添活動熱鬧氣氛。

廟方指出，民眾可提前下午造訪井仔腳鹽田，欣賞濱海風光與夕陽美景，從聯誼活動到晚間饗宴，享受完整一日行程，在浪漫氛圍中尋找緣分、共度溫馨母親節，邀請全台未婚男女及民眾共襄盛舉，在豬母娘娘祝福下，於北門鹽田見證幸福時刻。

「豬母娘娘」連年促成新人，廟方今年再度舉辦未婚聯誼男性秒殺女仍缺。圖／廟方提供

「豬母娘娘」連年促成新人。圖／廟方提供

「豬母娘娘」連年促成新人，廟方今年再度舉辦未婚聯誼男性秒殺女仍缺。圖／廟方提供

「豬母娘娘」連年促成新人，廟方今年再度舉辦未婚聯誼男性秒殺女仍缺。圖／廟方提供

「豬母娘娘」連年促成新人，廟方今年再度舉辦未婚聯誼男性秒殺女仍缺。圖／廟方提供