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阿里山螢光美景登場 23條賞螢路線結合旅宿推深度遊程

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義山區螢火蟲生態豐富，結合鐵道、步道及竹林等場景，宛如走入夢幻星河秘境。圖／嘉義縣政府提供
嘉義山區螢火蟲生態豐富，結合鐵道、步道及竹林等場景，宛如走入夢幻星河秘境。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣山區生態豐富，近年螢火蟲復育有成，有超過40種螢火蟲，種類及數量居全台之冠，嘉義縣文化觀光局今年精選23條賞螢路線，包括鐵道、車站及步道秘境，同時攜手周邊旅宿業者合作，入住可享賞螢體驗導覽，白天欣賞阿里山五奇美景，夜晚觀賞夏季限定螢光美景。

​文化觀光局表示，嘉義縣螢火蟲可見種類達40多種，常見品種包括黑翅螢、山窗螢、黃緣螢等，主要分布於森林步道、溪流周邊與潮濕環境，另外也有較特別種類，包括端黑螢與紅胸黑翅螢等，每年4至5月為活動高峰期，傍晚至晚上8時是觀賞最佳時段。

文化觀光局精選23條處賞螢景點，「水社寮車站」位於阿里山林鐵交力坪與奮起湖之間，因當地長期推廣低碳環境，意外保存最原始的生態棲地，每到螢火蟲季節，成千上萬螢光在廢棄校園與鐵道邊閃爍，宛如鋪上一層「螢河地毯」，漫天飛舞螢光美不勝收。

縣道166線「野薑花溪步道」是平緩易走山林步道，春季四月夜晚，螢火蟲點亮林間，充滿浪漫氛圍，適合親子或情侶散步。阿里山「迷糊步道賞螢」，近期雨水充沛，出現許多螢火蟲，竹林秘境加上螢光點綴，抬頭還能仰望星空，宛如走入夢幻星河秘境，景致靜謐迷人。

此外，文化觀光局也攜手旅宿業者合作，阿里山賓館推出星光住房專案，攜手在地協會推出賞螢導覽，帶遊客至十字車站鐵道或迷糊步道體驗賞螢，即日起至5月31日前入住雙人房型、家庭房型和套房房型，即可參加導覽活動，探索阿里山最獨特的鐵道、森林步道賞螢趣。

嘉義山區螢火蟲生態豐富，結合鐵道、步道及竹林等場景，宛如走入夢幻星河秘境。圖／阿里山賓館提供
嘉義山區螢火蟲生態豐富，結合鐵道、步道及竹林等場景，宛如走入夢幻星河秘境。圖／阿里山賓館提供

嘉義山區螢火蟲生態豐富，結合鐵道、步道及竹林等場景，宛如走入夢幻星河秘境。圖／嘉義縣政府提供
嘉義山區螢火蟲生態豐富，結合鐵道、步道及竹林等場景，宛如走入夢幻星河秘境。圖／嘉義縣政府提供

觀光局 阿里山 嘉義 螢火蟲 賞螢

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