國旅自由行補助引爆嘉義市觀光潮 逾13萬人登錄申請先住先贏

春季旅遊旺季，中東戰火推升油價，中央總預算卡關，嘉市府上個月搶先全台，推出國旅自由行住宿補助，每房補助千元，點燃市場觀光熱度，受理申請半個多月，至昨天截止，累計登錄13萬1415人，13日補助上路，申請補助房間數達3264間，掀起「先住先贏」訂房大戰。

補助須以13日起入住為條件，民眾搶搭優惠列車，帶動訂房需求瞬間增加。觀光新聞處統計，目前已成功申請補助的房間數3264間，顯示政策吸引人潮，轉化為住宿商機。業者普遍反映，電話與網路詢問度大增，住房率明顯成長，業績「很有感」，登錄不等於補助。方案採「先住先贏」，須自13日起實際入住符合資格。在總補助額度2千萬元限制下，預估僅約2萬人能領到補助。

觀光新聞處指出，3月下旬開放登錄，申請人數攀升，反映民眾對嘉市旅遊住宿的高度興趣。隨著周邊大型活動接力登場，推升旅遊熱度，包括今天登場的全中運事，以及宗教盛事白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境進香，帶來大量人流。

嘉市雲嘉南重要交通樞紐，憑藉地理優勢，成為承接周邊活動旅客關鍵門戶。市府推出觀光亮點，包含振興商圈夜市計畫，以及受年輕族群喜愛「開嘉市集」、咖啡節，還有即將開打的中華職棒例行賽，持續為城市注入觀光與消費動能。

假日市區人潮增加，YouBike使用率高；知名美食火雞肉飯店家前大排長龍，夜晚文化路觀光夜市人聲鼎沸，攤商生意強強滾，展現觀光復甦的強勁力道。在政策活動雙引擎帶動下，嘉市春季觀光升溫。千元補助不僅成功吸客，也讓旅宿商圈受惠，為城市經濟注入強心針。