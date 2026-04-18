快訊

「粉色藍莓」大陸爆紅每公斤賣3694新台幣！專家證實存在：不建議種植

川普喊「1、2天內」搞定！美伊傳最快20日在巴基斯坦重啟談判

撒古流性侵女子判刑！「國家文藝獎」資格遭撤銷、要追回百萬獎金

聽新聞
0:00 / 0:00

國旅自由行補助引爆嘉義市觀光潮 逾13萬人登錄申請先住先贏

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府上個月搶先全台，推出國旅自由行住宿補助，每房補助千元，點燃市場觀光熱度，圖為上月國旅自由行住宿補助啟動儀式。圖／嘉市府提供
嘉市府上個月搶先全台，推出國旅自由行住宿補助，每房補助千元，點燃市場觀光熱度，圖為上月國旅自由行住宿補助啟動儀式。圖／嘉市府提供

春季旅遊旺季，中東戰火推升油價，中央總預算卡關，嘉市府上個月搶先全台，推出國旅自由行住宿補助，每房補助千元，點燃市場觀光熱度，受理申請半個多月，至昨天截止，累計登錄13萬1415人，13日補助上路，申請補助房間數達3264間，掀起「先住先贏」訂房大戰。

補助須以13日起入住為條件，民眾搶搭優惠列車，帶動訂房需求瞬間增加。觀光新聞處統計，目前已成功申請補助的房間數3264間，顯示政策吸引人潮，轉化為住宿商機。業者普遍反映，電話與網路詢問度大增，住房率明顯成長，業績「很有感」，登錄不等於補助。方案採「先住先贏」，須自13日起實際入住符合資格。在總補助額度2千萬元限制下，預估僅約2萬人能領到補助。

觀光新聞處指出，3月下旬開放登錄，申請人數攀升，反映民眾對嘉市旅遊住宿的高度興趣。隨著周邊大型活動接力登場，推升旅遊熱度，包括今天登場的全中運事，以及宗教盛事白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境進香，帶來大量人流。

嘉市雲嘉南重要交通樞紐，憑藉地理優勢，成為承接周邊活動旅客關鍵門戶。市府推出觀光亮點，包含振興商圈夜市計畫，以及受年輕族群喜愛「開嘉市集」、咖啡節，還有即將開打的中華職棒例行賽，持續為城市注入觀光與消費動能。

假日市區人潮增加，YouBike使用率高；知名美食火雞肉飯店家前大排長龍，夜晚文化路觀光夜市人聲鼎沸，攤商生意強強滾，展現觀光復甦的強勁力道。在政策活動雙引擎帶動下，嘉市春季觀光升溫。千元補助不僅成功吸客，也讓旅宿商圈受惠，為城市經濟注入強心針。

油價 國旅 嘉義

延伸閱讀

社區運動俱樂部說明會全台展開 近800單位搶進響應全民運動政策

台東推光電誘因再強化 可同時申請中央與地方雙補助

白沙屯媽祖抵雲林 嘉義家樂福、大全聯量販通路搶瘋媽祖商機商品上架

媽祖遶境商機上看百億 超商、量販與百貨通路搶食大餅

相關新聞

國旅自由行補助引爆嘉義市觀光潮 逾13萬人登錄申請先住先贏

春季旅遊旺季，中東戰火推升油價，中央總預算卡關，嘉市府上個月搶先全台，推出國旅自由行住宿補助，每房補助千元，點燃市場觀光熱度，受理申請半個多月，至昨天截止，累計登錄13萬1415人，13日補助上路，申請補助房間數達3264間，掀起「先住先贏」訂房大戰。

教師法修法通過保障教師權益 嘉縣市釋出351教師缺額甄選近5年最多

立法院昨天三讀通過教師法修正案，補修制度漏洞，保障教師權益，讓不當停聘者追回待遇。此舉被視為穩定教育環境重要一步，為近年少子化衝擊、師資流動率高教學現場注入強心針。隨著學生人數下降，學校規模縮減，不少教師對職涯穩定產生疑慮，影響留任意願。在此背景下，嘉市政府與嘉縣政府同步出手，宣布將於5月31日舉辦國中小及幼兒園教師聯合甄選，合計釋出351個職缺，創下近5年最大規模，展現強力留才、攬才決心。

張麗善「芒道吟詩」！虎尾芒果大道 開箱雲林在地詩意

雲林縣虎尾市區通往高鐵的芒果大道，為增加人文氣息，引用在地詩人曾美滿等人的詩作，製作燈箱打造文創詩路，昨天作者及家屬出席，見證詩文燈箱開箱，縣長張麗善當場秀一段「芒道吟詩」。

嘉義藝術節首度結合手遊PikminBloom 打造會走路藝術展

嘉義市年度藝文盛事「2026嘉義藝術節」，5月1日至31日登場，今年以「綻放」為主題，串聯全城藝文場域與文化活動，從展覽、市集到大型演出全面展開，首度結合手機遊戲應用，打造沉浸式城市藝術體驗，市長黃敏惠上午出席啟動記者會，宣布5月呈現「周周有亮點、天天有展覽」藝文氛圍，讓藝術在城市中持續發生。

差點錯過孫女出嫁！雲林阿公迷途 台中警靠這「姓名」讓阿公見證幸福

雲林8旬蔡姓阿公日前北上台中，準備參加孫女婚禮，不料因記憶力退化在台中市龍井區街頭迷路了，還好被慢跑市民發現報警，警方鍥而不捨透過阿公斷斷續續說出自己及小兒子姓名，成功協助阿公平安返家，並如願參與婚禮，見證孫女幸福。

罕見！綠營議長邱莉莉「為此事」質詢黃偉哲 批衝擊產業信心

台南市議會今市長施政報告，出現同屬民進黨的議長邱莉莉質詢市長黃偉哲情形，邱莉莉批市府「沙崙農場案4月7日撤案」，令外界對沙崙綠能科學城是否開發產生混淆，黃偉哲說明若合併推動恐被解讀為一次開發逾千公頃，因此決定「先讓南科四期走」，邱莉莉仍批市府未明確說明清楚恐影響產業信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。