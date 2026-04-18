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張麗善「芒道吟詩」！虎尾芒果大道 開箱雲林在地詩意

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
作家曾美滿欣悅自己作品能被選錄在詩文燈箱，與更多人分享。記者蔡維斌／攝影
作家曾美滿欣悅自己作品能被選錄在詩文燈箱，與更多人分享。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾市區通往高鐵的芒果大道，為增加人文氣息，引用在地詩人曾美滿等人的詩作，製作燈箱打造文創詩路，昨天作者及家屬出席，見證詩文燈箱開箱，縣長張麗善當場秀一段「芒道吟詩」。

種滿芒果樹的虎尾芒果大道去年九月通車，全長一點二公里，車道和步道分離，為讓步道更具人文風格，引用在地作家詩品，打造十座「台灣新詩道詩文燈箱」，昨天開箱。

交工局長汪令堯表示，芒果大道周邊有虎尾郡役所、合同廳舍、建國眷村、舊虎尾水塔共廿八處人文觀光景點，為打造文化觀光交通軸道，增設詩文燈箱，展現虎尾人文素養及文化氣息。

燈箱收集曾美滿、王大豐、游淑如及已故作家丁耀林詩集，包括「虎尾小鎮」、「故事館有故事」、「風來過」、「不曾消失的一齣戲 虎尾雲林布袋戲館」、「甘蔗的滋味」等十首作品。

「糖廠煙囪是敦厚地標，吐納煙霧漫城天空，致敬的圖騰」，縣長張麗善昨朗誦曾美滿的「虎尾小鎮」為詩文之路開箱。

張麗善說，詩韻闡述虎尾以糖立鎮歷史，透過在地作家的作品，讓民眾共享芒果大道詩詞歌賦所富含的文化韻味，了解雲林不是文化沙漠。

曾美滿說，文化、文學是城鎮櫥窗，很榮幸詩作被選錄在芒果大道，讓散步民眾朗讀品賞在地文化底蘊。

張麗善 雲林 芒果 作家 虎尾鎮

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