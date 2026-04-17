嘉義藝術節首度結合手遊PikminBloom 打造會走路藝術展

嘉義市年度藝文盛事「2026嘉義藝術節」，5月1日至31日登場，今年以「綻放」為主題，串聯全城藝文場域與文化活動，從展覽、市集到大型演出全面展開，首度結合手機遊戲應用，打造沉浸式城市藝術體驗，市長黃敏惠上午出席啟動記者會，宣布5月呈現「周周有亮點、天天有展覽」藝文氛圍，讓藝術在城市中持續發生。

黃敏惠表示，藝術是城市活力重要來源，延續去年的藝文能量，今年以「綻放」為核心概念，象徵嘉義長期累積文化底蘊在此刻開花結果。活動內容橫跨多元領域。五月首周「嘉義咖啡節」嘉義公園揭幕，匯聚超過150個在地及國內外品牌；隨後嘉文創產業園區3個周末推出主題市集，各文化場館同步展覽，包括市立美術館、博物館及文學館等，讓藝術深入城市各個角落。

音樂表演同樣精彩，在地樂團美秀集團帶來10周年演唱會；壓軸活動5月30日至31日文化公園登場，規畫雙舞台演出，集結超過15組表演團隊，包括馬戲團FOCASA、跨界表演團體A_Root同根生，以及音樂劇「火神的眼淚」製作團隊，打造熱鬧又具文化深度藝術盛會。

今年最大亮點之一，是藝術節與手機遊戲「Pikmin Bloom」合作推出「迷你散步」活動。民眾可透過APP在城市探索指定地點，參與互動並蒐集限定金色花苗，讓數位科技與實體藝術場域結合，提升參與感與趣味性。

此外，主題裝置藝術「綻放before bloom」將設置於嘉義火車站、市立美術館及文化公園，透過視覺與互動設計，呈現藝術從累積到盛放的過程，為城市增添藝術風景。活動資訊，請至臉書粉專「嘉義市政府文化局」查看。

嘉義藝術節讓藝文的精采串起整座城市。圖／嘉市府提供

嘉義藝術節驚喜宣布皮克敏將登場。圖／嘉市府提供

嘉義藝術節邀請到臺灣經典IP《火神的眼淚》音樂劇製作團隊，帶來現場音樂演出。圖／嘉市府提供