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差點錯過孫女出嫁！雲林阿公迷途 台中警靠這「姓名」讓阿公見證幸福

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
雲林蔡姓阿公（右二）在台中龍井街頭迷途，還好警方鍥而不捨查詢，協助蔡姓阿公平安返家。圖／讀者提供
雲林蔡姓阿公（右二）在台中龍井街頭迷途，還好警方鍥而不捨查詢，協助蔡姓阿公平安返家。圖／讀者提供

雲林8旬蔡姓阿公日前北上台中，準備參加孫女婚禮，不料因記憶力退化在台中市龍井區街頭迷路了，還好被慢跑市民發現報警，警方鍥而不捨透過阿公斷斷續續說出自己及小兒子姓名，成功協助阿公平安返家，並如願參與婚禮，見證孫女幸福。

台中市警局烏日分局犁份派出所日前晚間接獲一名慢跑市民報案，指龍井區向上路六段與遊園南路口有一名老翁獨自走在馬路中央，相當危險，已引導至路旁安全處並報警求助。

警方到場後發現，這名阿公無法說出住家地址或聯絡方式，只能斷斷續續說出自己及小兒子的姓名，於是將阿公帶返派出所提供茶水，安撫情緒，並且透過阿公提供零碎姓名資訊反覆查詢比對，終於聯繫上家屬。

阿公的兒子接獲通知後，趕到派出所。他表示，父親近日記憶力明顯退化，甚至將台中街景誤認為雲林老家。當晚家人忙於籌備隔日婚宴，沒想到一閃神，阿公自行外出失蹤，全家焦急找了一個多小時。非常感謝警方和熱心民眾的幫忙，讓阿公得以如願坐上主桌，親自見證孫女幸福時刻。

烏日警分局呼籲，家中如有年長長輩，應多加留意作息與外出動向，並可協助配戴愛心手鍊、隨身放置聯絡資訊或使用GPS定位設備。若發現長輩走失，請第一時間報案，並提供長輩近照、穿著特徵及慣用語言，以利警方在黃金時間內尋回，讓長輩平安回家。

雲林 台中 長輩

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