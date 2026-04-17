罕見！綠營議長邱莉莉「為此事」質詢黃偉哲 批衝擊產業信心

台南市議會今市長施政報告，出現同屬民進黨的議長邱莉莉質詢市長黃偉哲情形，邱莉莉批市府「沙崙農場案4月7日撤案」，令外界對沙崙綠能科學城是否開發產生混淆，黃偉哲說明若合併推動恐被解讀為一次開發逾千公頃，因此決定「先讓南科四期走」，邱莉莉仍批市府未明確說明清楚恐影響產業信心。

邱莉莉指出，依搜尋AI資料顯示，撤案原因為市府考量環保團體及在地居民對生態保護訴求，但市府說法則為配合中央南科四期整體規劃，兩者出現落差。她質疑，從賴清德任內推動沙崙綠能科學城至今，開發時程與進駐規劃仍未明確對外說明，影響產業信心。

黃偉哲回應，市府原規劃北沙崙約400公頃自行開發，後續因南部科學園區四期計畫提出，南沙崙約500多公頃納入整體布局，若合併推動恐被解讀為一次開發逾千公頃，因此決定「先讓南科四期走」，以降低外界疑慮，若400公頃案不干擾，反而可能讓500多公頃推動更順利。

黃偉哲說明，原先沙崙開發案市府已在規劃中，後續因南部科學園區四期（南沙崙）計畫提出並「後來居上」，因此市府選擇讓南科四期優先推動。在南科四期先行的情況下，沙崙相關計畫並未終止，未來仍可依整體發展需要「再提出或調整」，保留後續推動空間。針對「草鴞」實際上屬於覓食區，而非棲息地，環保團體對此存在誤解，

邱莉莉質疑，市府原先規劃的是自行推動科工區，而非南科四期，如今政策轉向，應清楚說明整體開發策略與時程，避免產業與地方發展陷入不確定。邱莉莉批評，市府未做好溝通與說明，導致爭議持續擴大。市府未有效釐清資訊，致使環團對草鴞覓食地等生態議題疑慮持續，甚至影響整體開發節奏，質疑過去規劃恐已「付諸流水」。

經發局說明，本案為台糖港墘農場，原規劃為綠能產業園區，因環境影響評估認定不應開發，後續改以農業智慧園區為規劃方向。惟考量案地鄰近南科四期計畫範圍，為避免影響整體開發進度，將配合南科四期推動進程辦理。

在能源議題上，邱莉莉指出，南部科學園區用電量相當於一座小型城市年度用電，隨南科持續擴張、沙崙未來也將開發，台南電力供應是否足夠令人憂心。邱莉莉指出，高雄市長陳其邁已表態，針對興達電廠機組（第三、四號）不再支持展延；在此情況下，隨著南部科學園區持續擴張，加上沙崙未來也將開發，台南整體電力供應是否足夠，令人憂心。

邱莉莉強調，地方政府應正視供電穩定問題，避免因能源不確定性影響產業布局，甚至導致如台積電等關鍵企業外移，衝擊台南發展。

對此，黃偉哲回應，國家電力調度為整體系統運作，屬「國家一體」，相信陳其邁市長也不願看到護國神山離開。