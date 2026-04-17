八大身障團體齊聚西拉雅風景區 呼籲政府落實環境平權

台灣身心障礙者自立生活聯盟、台北市新活力自立生活協會與台南市夢城自立生活協會、無障礙協會等八個團體今天在台南市楠西區梅嶺、二寮發起「環境無礙、自在生活」活動。北中南各地身障者與新加坡、日本身障團體跨海共襄盛舉，展現對無障礙自然環境的共同期望。

活動昨晚開始，身障者自力登上二寮觀景台，實現「擁抱自然」心願在梅嶺神秘氣場露營區開幕，體驗了難得的野外露營。今天一行人前往西拉雅國家風景區二寮觀景平台迎接日出與雲海。雖天氣不佳未見到日出，但參與者仍滿心歡喜能自力登上觀景台，就已經圓多年來的心願。

夢城協會理事長朱志力表示，身障者非常渴望能走入大自然，由衷感謝西拉雅風景區管理處重視景點無障礙設施。他指出，在台灣的風景區，二寮觀景平台能讓身障者順利抵達並看日出，是非常難能可貴的體驗。

眾人呼籲政府重視軟硬體建設，落實「環境平權」。台南市無障礙協會理事長林昭坤指出，雖然了解山區設置無障礙設施存在技術困難，但從西拉雅風景區看到政府努力改善的誠意。

林昭坤呼籲政府軟硬體上投入更多資源，例如參考屏東縣府提供合法露營車供身障團體租借作法。他說，「我們努力能自立生活、自在生活，希望風景區在設計時能多重視無障礙需求，真正落實環境平權。」

風景區管理處長許主龍表示，作為山區風景區，要讓景點完全符合無障礙規定確實具備高度挑戰，但管理處會持續盡力改善現有設施，積極推動景點無障礙環境，讓更多身障朋友能有機會親近自然。

活動落幕前八大團體共同倡議身心障礙者走出戶外並爭取環境平權，呼籲政府與民間攜手合作，消除環境中的重重障礙，身障者才能真正實現自立生活，享有平等的休閒與生活權利。

八大身障團體齊聚西拉雅風景區二寮平台，呼籲政府落實環境平權。圖／西拉雅國家風景區管理處提供