快訊

日職／徐若熙1.2局狂炸7分被迫退場 防禦率暴增至4.91

翡翠水庫拒支援台電！當年力排眾議的工程 如何成為台北供水命脈

獨／中工、寶佳大和解！寶佳獲4席董事過半 沈慶京抱病親發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

八大身障團體齊聚西拉雅風景區 呼籲政府落實環境平權

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
八大身障團體齊聚西拉雅風景區楠西梅嶺，呼籲政府落實環境平權。圖／西拉雅國家風景區管理處提供
八大身障團體齊聚西拉雅風景區楠西梅嶺，呼籲政府落實環境平權。圖／西拉雅國家風景區管理處提供

台灣身心障礙者自立生活聯盟、台北市新活力自立生活協會與台南市夢城自立生活協會、無障礙協會等八個團體今天在台南市楠西區梅嶺、二寮發起「環境無礙、自在生活」活動。北中南各地身障者與新加坡、日本身障團體跨海共襄盛舉，展現對無障礙自然環境的共同期望。

活動昨晚開始，身障者自力登上二寮觀景台，實現「擁抱自然」心願在梅嶺神秘氣場露營區開幕，體驗了難得的野外露營。今天一行人前往西拉雅國家風景區二寮觀景平台迎接日出與雲海。雖天氣不佳未見到日出，但參與者仍滿心歡喜能自力登上觀景台，就已經圓多年來的心願。

夢城協會理事長朱志力表示，身障者非常渴望能走入大自然，由衷感謝西拉雅風景區管理處重視景點無障礙設施。他指出，在台灣的風景區，二寮觀景平台能讓身障者順利抵達並看日出，是非常難能可貴的體驗。

眾人呼籲政府重視軟硬體建設，落實「環境平權」。台南市無障礙協會理事長林昭坤指出，雖然了解山區設置無障礙設施存在技術困難，但從西拉雅風景區看到政府努力改善的誠意。

林昭坤呼籲政府軟硬體上投入更多資源，例如參考屏東縣府提供合法露營車供身障團體租借作法。他說，「我們努力能自立生活、自在生活，希望風景區在設計時能多重視無障礙需求，真正落實環境平權。」

風景區管理處長許主龍表示，作為山區風景區，要讓景點完全符合無障礙規定確實具備高度挑戰，但管理處會持續盡力改善現有設施，積極推動景點無障礙環境，讓更多身障朋友能有機會親近自然。

活動落幕前八大團體共同倡議身心障礙者走出戶外並爭取環境平權，呼籲政府與民間攜手合作，消除環境中的重重障礙，身障者才能真正實現自立生活，享有平等的休閒與生活權利。

八大身障團體齊聚西拉雅風景區二寮平台，呼籲政府落實環境平權。圖／西拉雅國家風景區管理處提供
八大身障團體齊聚西拉雅風景區二寮平台，呼籲政府落實環境平權。圖／西拉雅國家風景區管理處提供

八大身障團體齊聚西拉雅風景區二寮平台，呼籲政府落實環境平權。圖／西拉雅國家風景區管理處提供
八大身障團體齊聚西拉雅風景區二寮平台，呼籲政府落實環境平權。圖／西拉雅國家風景區管理處提供

西拉雅 身障者

相關新聞

台南颱風樹倒致死國賠遭駁 議員指「早已被蟲蛀空心」要市府重啟

去年7月丹娜絲颱風期間，台南市楠西區椰子樹倒塌造成農民死亡案件，家屬聲請國賠被駁回。市議員周奕齊接獲家屬陳情，指出台南市政府在國賠審議過程中，涉嫌隱匿關鍵現場照片及養護不當之事實，導致國賠案遭駁回，強調該起事故路樹早在颱風前就已被蟲蛀空心，當地里長曾反映並要求移除，工務局卻毫無作為，最終導致悲劇發生。

差點錯過孫女出嫁！雲林阿公迷途 台中警靠這「姓名」讓阿公見證幸福

雲林8旬蔡姓阿公日前北上台中，準備參加孫女婚禮，不料因記憶力退化在台中市龍井區街頭迷路了，還好被慢跑市民發現報警，警方鍥而不捨透過阿公斷斷續續說出自己及小兒子姓名，成功協助阿公平安返家，並如願參與婚禮，見證孫女幸福。

罕見！綠營議長邱莉莉「為此事」質詢黃偉哲 批衝擊產業信心

台南市議會今市長施政報告，出現同屬民進黨的議長邱莉莉質詢市長黃偉哲情形，邱莉莉批市府「沙崙農場案4月7日撤案」，令外界對沙崙綠能科學城是否開發產生混淆，黃偉哲說明若合併推動恐被解讀為一次開發逾千公頃，因此決定「先讓南科四期走」，邱莉莉仍批市府未明確說明清楚恐影響產業信心。

八大身障團體齊聚西拉雅風景區 呼籲政府落實環境平權

台灣身心障礙者自立生活聯盟、台北市新活力自立生活協會與台南市夢城自立生活協會、無障礙協會等八個團體今天在台南市楠西區梅嶺、二寮發起「環境無礙、自在生活」活動。北中南各地身障者與新加坡、日本身障團體跨海共襄盛舉，展現對無障礙自然環境的共同期望。

3C世代衝擊大 幼兒視力亮紅燈、國健署公布篩檢逾6成異常

全國保健會議在雲林縣舉辦，今公布學齡前兒童（幼兒園大班）視力篩檢試辦計畫初步成果，全台7縣市已篩檢7700多人，逾6成兒童異常，僅35%正常，國健署長沈靜芬表示，這是需要長期追蹤的警訊，不僅家長需要注意，也呼籲全國各縣市都能加入篩檢計畫，提早防治兒童視力惡化。

南市議會定期會開議 亞太棒球營運、土石方去化等排3場專案報告

台南市議會第4屆第7次定期會今天上午開幕，由議長邱莉莉主持會議，台南市長黃偉哲率各局處首長列席，並進行施政總報告。黃偉哲感謝全體議員對市政推動的支持，期待在府會通力合作下，共同推進臺南建設發展，並強調市府將持續以具體行動回應民意、加速各項重大建設落實，讓市政成果為市民所感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。