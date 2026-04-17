3C世代衝擊大 幼兒視力亮紅燈、國健署公布篩檢逾6成異常

全國保健會議在雲林縣舉辦，今公布學齡前兒童（幼兒園大班）視力篩檢試辦計畫初步成果，全台7縣市已篩檢7700多人，逾6成兒童異常，僅35%正常，國健署長沈靜芬表示，這是需要長期追蹤的警訊，不僅家長需要注意，也呼籲全國各縣市都能加入篩檢計畫，提早防治兒童視力惡化。

全國保健會議昨今兩天在雲林舉辦，同時頒發保健業務績優地方政府衛生局及第16屆金所獎得主雲林土庫衛生所、新北市板橋及雙溪區衛生所、澎湖縣七美鄉衛生所。沈靜芬表示，面對高齡化、少子化社會及疾病型態轉變等挑戰，國健署持續擴大推動成人健檢、癌症篩檢等預防保健工作。

國健署也邀請台大眼科權威劉耀臨醫師分享「學齡前兒童視力篩檢試辦計畫」執行初步成果，該計畫自去年開辦，有桃園市、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及嘉義市等7縣市加入，有別於過去只用視力檢查表檢查，這次是由眼科醫師進入幼兒園篩檢，檢查項目有散瞳、驗光、屈光等，可篩檢出孩子細微視力異常。

沈靜芬表示，已有7700多名兒童完成篩檢，異常率逾6成，其中10%近視、35%近視前期，其餘為弱視、斜視等，僅35%兒童視力正常。年齡越小近視，若每年度數以100度增加，高度近視機率高，很容易發生視網膜剝離或病變等問題。

雲林縣今年已完成3277名兒童視力篩檢，篩檢異常率26.49%，沈靜芬感謝雲林縣長張麗善、衛生局長曾春美支持，在眼科醫師不足情況下，透過跨局處協調，安排醫師進入幼兒園篩檢，相當不容易。

沈靜芬表示，由於3C產品普及，更應提早防治，透過篩檢可以讓家長知道孩子視力異常，並配合注意用眼環境、3C產品使用限制、增加戶外時間等，希望各縣市能加入篩檢試辦計畫。

全國保健會議昨今兩天在雲林舉辦，國健署長沈靜芬表示，面對高齡化、少子化社會及疾病型態轉變等挑戰，國健署持續擴大推動成人健檢、癌症篩檢等預防保健工作。記者陳雅玲／攝影