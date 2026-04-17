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南市議會定期會開議 亞太棒球營運、土石方去化等排3場專案報告

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會第4屆第7次定期會今天上午開幕，由市長黃偉哲施政總報告。圖／台南市政府提供
台南市議會第4屆第7次定期會今天上午開幕，由市長黃偉哲施政總報告。圖／台南市政府提供

台南市議會第4屆第7次定期會今天上午開幕，由議長邱莉莉主持會議，台南市長黃偉哲率各局處首長列席，並進行施政總報告。黃偉哲感謝全體議員對市政推動的支持，期待在府會通力合作下，共同推進臺南建設發展，並強調市府將持續以具體行動回應民意、加速各項重大建設落實，讓市政成果為市民所感。

今日市長黃偉哲於會中提出施政總報告，說明市府整體發展與未來重點。黃偉哲表示，面對2025年天災挑戰，市府秉持以民為本精神，攜手中央與市民推動重建，並於2026年持續推進重大建設與公共服務，全面強化城市發展基礎。包括橋梁改建陸續通車，以及永康六甲頂醫療專用區、供水與防洪設施等建置，持續提升城市韌性與生活品質；同時以南科與沙崙為核心，串聯產業聚落，推動金融專區與智慧物流建設，帶動投資動能與產業升級，提升台南整體競爭力。

黃偉哲指出，市府持續優化交通路網與公共運輸，包含永康轉運站啟用、嘉嘉南999 TPASS上線及充電站布建，並推動台南火車站前廣場改善工程，同時拓展直飛日本熊本、沖繩等國際航線，強化城市對外連結。在民生照顧方面，推動社會住宅、國中小午餐全額補助及長照據點建設，完善全齡支持體系；另透過大型藝文活動與運動場館建設，展現城市文化活力，打造宜居宜業、兼具發展與生活品質的現代化台南。

台南市議會第4屆第7次定期會會期自4月17日至6月25日，預計審議市府提案21案，包括市法規案3案及墊付款案18案，墊付金額合計7億8610萬2千元。此外，4月20日上、下午將分別就「台南市土石方處理去化現況及因應對策」及「台南亞太國際棒球訓練中心營運管理現況與檢討」進行專案報告；4月21日上午則安排「台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例草案」專案報告。

台南 黃偉哲

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