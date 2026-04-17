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鳳梨廢棄物變黃金纖維衣 雲林將協助業者自動化搶攻國際市場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左二）今率縣府團隊勘查古坑「農業剩餘資材循環利用場域」，實地了解鳳梨葉與鳳梨莖再利用技術及場域建置進度，對於鳳梨葉纖維製成的紡織商品讚譽有加。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今率縣府團隊勘查古坑「農業剩餘資材循環利用場域」，實地了解鳳梨葉與鳳梨莖再利用技術及場域建置進度，對於鳳梨葉纖維製成的紡織商品讚譽有加。記者陳雅玲／攝影

國內技術已能將鳳梨廢棄物廣泛應用於服飾織品與生質材料，因淨零排放趨勢，國內外對鳳梨葉植物纖維需求日增，雲林縣永興果菜生產合作社及虎尾科大獲農糧署補助，合力打造雲林縣首座鳳梨廢棄物循環利用場域，但前端作業受限經費僅能人工進行，縣長張麗善今允諾全力協助引進自動化設備，預計7月上線。

雲林縣年產生2千噸鳳梨廢棄物，為加速循環再利用推動，張麗善今率縣府團隊，及永興果菜生產合作社理事主席黃威騰、虎尾科技大學羅朝村教授、工業技術研究院羅兆君博士、紡織產業綜合研究所雲林分部主任林兼民、縣議員賴明源等人，一同勘查古坑「農業剩餘資材循環利用場域」，實地了解鳳梨葉與鳳梨莖再利用技術及場域建置進度。

林兼民表示，鳳梨葉纖維因碳排係數只有化學纖維的五分之一，若採鳳梨葉纖維生產的產品出口至歐盟，所需負擔的碳稅將大幅降低，產品更具市場競爭力，很受國際品牌商青睞，國內有紡織業者一年需要20噸鳳梨葉纖維，光是鳳梨纖維生產的上衣一年可賣出近萬件，產值超過700萬元，且鳳梨葉纖維製成紡織品後，即使廢棄掩埋，也可自然分解，不需再經粉碎處理，能有效降低碳排放。

不過，台灣鳳梨葉纖維要打入國際市場，仍面臨成本壓力。林兼民坦言，目前國內產品品質優於部分東南亞國家，但因採收仰賴人工，每公斤纖維成本約1800至2000元，為東南亞的3倍，亟需透過自動化採收與分離設備降低成本。

黃威騰表示，場域建置歷經2年半努力，期間多次修正計畫並克服法規限制，最終獲農糧署補助，總經費約6000萬元，由中央補助6成。不過因預算有限，目前田間採收及莖葉分離仍以人工為主，導致整體循環利用成本偏高。

張麗善指出，鳳梨葉與鳳梨莖透過循環經濟技術，可轉化為衣物、襪子及毛巾等日常用品，古坑場域目前已完成建置並進入試車階段。針對最耗人力與成本的前端作業，縣府將全力協助推動機械化採收及分葉設備建構，讓鳳梨資材全循環體系順利運作，朝7月上線目標邁進。

雲林縣是國內鳳梨主產地之一，年產生2千噸鳳梨廢棄物。記者陳雅玲／攝影
雲林縣是國內鳳梨主產地之一，年產生2千噸鳳梨廢棄物。記者陳雅玲／攝影

國內技術已能將鳳梨廢棄物廣泛應用於服飾織品與生質材料，雲林縣長張麗善（右）因應市場需求將全力支持推動鳳梨葉循環再利用。記者陳雅玲／攝影
國內技術已能將鳳梨廢棄物廣泛應用於服飾織品與生質材料，雲林縣長張麗善（右）因應市場需求將全力支持推動鳳梨葉循環再利用。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善（左四）今率縣府團隊勘查古坑「農業剩餘資材循環利用場域」，實地了解鳳梨葉與鳳梨莖再利用技術及場域建置進度。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（左四）今率縣府團隊勘查古坑「農業剩餘資材循環利用場域」，實地了解鳳梨葉與鳳梨莖再利用技術及場域建置進度。記者陳雅玲／攝影

國內技術已能將鳳梨廢棄物廣泛應用於服飾織品與生質材料。記者陳雅玲／攝影
國內技術已能將鳳梨廢棄物廣泛應用於服飾織品與生質材料。記者陳雅玲／攝影

雲林 鳳梨

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