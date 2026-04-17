台南颱風樹倒致死國賠遭駁 議員指「早已被蟲蛀空心」要市府重啟

去年7月丹娜絲颱風期間，台南市楠西區椰子樹倒塌造成農民死亡案件，家屬聲請國賠被駁回。市議員周奕齊接獲家屬陳情，指出台南市政府在國賠審議過程中，涉嫌隱匿關鍵現場照片及養護不當之事實，導致國賠案遭駁回，強調該起事故路樹早在颱風前就已被蟲蛀空心，當地里長曾反映並要求移除，工務局卻毫無作為，最終導致悲劇發生。

市府工務局回應，有關楠西175線丹娜絲颱風造成樹木倒伏國賠案件，去年7月6日凌晨丹娜絲颱風登陸時倒伏，導致用路人傷亡事件，工務局深表遺憾。查市道綠美化每月均執行樹木巡查維護，7月1日案發前巡查該樹木外觀並無異常，7月6日倒伏後工務局即派員將倒伏樹木清除完成。

工務局說，經檢視本件國賠案會議資料，均已將受害人家屬申請文件及警察局所提供的相關照片，詳實於國賠案件審議提供審議委員參酌經委員綜合相關事證，考量樹木均有執行例行維管，決議拒絕國賠請求，絕無隱匿事證資料情事。

周奕齊表示，該案國賠申請遭駁回，且市府以國家賠償法及施行細則認定屬「天然災害不可抗力」。他進一步質疑，自2022年至2025年間，凡涉及颱風期間路樹倒塌致死或致損案件，相關國賠申請多數均遭駁回，認定標準過於一致，恐忽略個案管理責任。

周奕齊說，早在事故前一年，當地里長已於會議中反映該處椰子樹有安全疑慮，並建議移除，但市府未採取行動。工務局僅以「無立即必要性」及其他因素回覆，最終釀成憾事。

市府工務局於2024年7月1日巡查紀錄顯示「未發現異狀」，但現場照片顯示該椰子樹已明顯出現腐朽與爛根情形，認為檢測流於形式，未能辨識高風險樹木，導致事故發生。

此外，周奕齊質疑，國賠審議資料中未完整納入關鍵現場照片與地方里長通報紀錄，恐影響審議委員判斷，並指涉有行政單位未完整揭露資訊的疑慮。他強調，該處椰子樹早於事故前即有里長反映安全疑慮並建議移除，但市府當時未採取進一步處置。

周奕齊要求市府立即採取三項措施，包括：重啟國賠審議、全面調查是否有人員涉及疏失或資料未完整提報，以及針對全市高風險行道樹進行系統性盤點與檢測，避免類似事故重演。

對此，市長黃偉哲回應表示，若經查證有行政疏失，將依法追究相關責任；但國賠案件如需重啟審議，須具備「新事實、新證據」要件，將由法制單位研議適法性。秘書長尤天厚則補充，若確有新事證，依法可依程序重新啟動行政審查。

台南市議員周奕齊質疑椰子樹早就被蟲蛀空心。圖／周奕齊提供

去年丹娜絲颱風，台南楠西一對果農父子駕駛農用搬運車外出時，疑遭椰子樹倒塌壓傷，造成69歲陳姓父親死亡、陳姓兒子受傷。圖／民眾提供