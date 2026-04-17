快訊

台南私幼爆「裝紙箱拍打」虐13童 教育局重罰園方、停招1年

「一家三口」已成過去式！房仲：房市新時代來臨

「睡前1舉動」做1.5分鐘就傷身！醫生曝3招修復大腦：14天就回春

聽新聞
0:00 / 0:00

台南颱風樹倒致死國賠遭駁 議員指「早已被蟲蛀空心」要市府重啟

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
去年丹娜絲颱風，台南楠西一對果農父子駕駛農用搬運車外出時，疑遭椰子樹倒塌壓傷，造成69歲陳姓父親死亡、陳姓兒子受傷。圖／民眾提供
去年丹娜絲颱風，台南楠西一對果農父子駕駛農用搬運車外出時，疑遭椰子樹倒塌壓傷，造成69歲陳姓父親死亡、陳姓兒子受傷。圖／民眾提供

去年7月丹娜絲颱風期間，台南市楠西區椰子樹倒塌造成農民死亡案件，家屬聲請國賠被駁回。市議員周奕齊接獲家屬陳情，指出台南市政府在國賠審議過程中，涉嫌隱匿關鍵現場照片及養護不當之事實，導致國賠案遭駁回，強調該起事故路樹早在颱風前就已被蟲蛀空心，當地里長曾反映並要求移除，工務局卻毫無作為，最終導致悲劇發生。

市府工務局回應，有關楠西175線丹娜絲颱風造成樹木倒伏國賠案件，去年7月6日凌晨丹娜絲颱風登陸時倒伏，導致用路人傷亡事件，工務局深表遺憾。查市道綠美化每月均執行樹木巡查維護，7月1日案發前巡查該樹木外觀並無異常，7月6日倒伏後工務局即派員將倒伏樹木清除完成。

工務局說，經檢視本件國賠案會議資料，均已將受害人家屬申請文件及警察局所提供的相關照片，詳實於國賠案件審議提供審議委員參酌經委員綜合相關事證，考量樹木均有執行例行維管，決議拒絕國賠請求，絕無隱匿事證資料情事。

周奕齊表示，該案國賠申請遭駁回，且市府以國家賠償法及施行細則認定屬「天然災害不可抗力」。他進一步質疑，自2022年至2025年間，凡涉及颱風期間路樹倒塌致死或致損案件，相關國賠申請多數均遭駁回，認定標準過於一致，恐忽略個案管理責任。

周奕齊說，早在事故前一年，當地里長已於會議中反映該處椰子樹有安全疑慮，並建議移除，但市府未採取行動。工務局僅以「無立即必要性」及其他因素回覆，最終釀成憾事。

市府工務局於2024年7月1日巡查紀錄顯示「未發現異狀」，但現場照片顯示該椰子樹已明顯出現腐朽與爛根情形，認為檢測流於形式，未能辨識高風險樹木，導致事故發生。

此外，周奕齊質疑，國賠審議資料中未完整納入關鍵現場照片與地方里長通報紀錄，恐影響審議委員判斷，並指涉有行政單位未完整揭露資訊的疑慮。他強調，該處椰子樹早於事故前即有里長反映安全疑慮並建議移除，但市府當時未採取進一步處置。

周奕齊要求市府立即採取三項措施，包括：重啟國賠審議、全面調查是否有人員涉及疏失或資料未完整提報，以及針對全市高風險行道樹進行系統性盤點與檢測，避免類似事故重演。

對此，市長黃偉哲回應表示，若經查證有行政疏失，將依法追究相關責任；但國賠案件如需重啟審議，須具備「新事實、新證據」要件，將由法制單位研議適法性。秘書長尤天厚則補充，若確有新事證，依法可依程序重新啟動行政審查。

台南市議員周奕齊質疑椰子樹早就被蟲蛀空心。圖／周奕齊提供
台南市議員周奕齊質疑椰子樹早就被蟲蛀空心。圖／周奕齊提供

去年丹娜絲颱風，台南楠西一對果農父子駕駛農用搬運車外出時，疑遭椰子樹倒塌壓傷，造成69歲陳姓父親死亡、陳姓兒子受傷。圖／民眾提供
去年丹娜絲颱風，台南楠西一對果農父子駕駛農用搬運車外出時，疑遭椰子樹倒塌壓傷，造成69歲陳姓父親死亡、陳姓兒子受傷。圖／民眾提供

台南市議員周奕齊質疑椰子樹早就被蟲蛀空心。圖／周奕齊提供
台南市議員周奕齊質疑椰子樹早就被蟲蛀空心。圖／周奕齊提供

台南 農民 丹娜絲颱風 國賠

延伸閱讀

私幼爆虐童「裝箱搖晃」 教保員終身禁任教、園方也有事

誤拆超導物理學家朱經武故居 議員批中市府失職失能

新莊幼兒園遭控不當對待 園方回應：監視器爭議未釐清

2歲幼兒遭拍打拖行不當對待 家長配秘錄器蒐證、教育局開罰

相關新聞

台南颱風樹倒致死國賠遭駁 議員指「早已被蟲蛀空心」要市府重啟

去年7月丹娜絲颱風期間，台南市楠西區椰子樹倒塌造成農民死亡案件，家屬聲請國賠被駁回。市議員周奕齊接獲家屬陳情，指出台南市政府在國賠審議過程中，涉嫌隱匿關鍵現場照片及養護不當之事實，導致國賠案遭駁回，強調該起事故路樹早在颱風前就已被蟲蛀空心，當地里長曾反映並要求移除，工務局卻毫無作為，最終導致悲劇發生。

影／虎尾休閒芒果大道增設詩文燈箱 張麗善當場吟詩開箱

雲林縣虎尾市區通往高鐵的芒果大道是一條兼具休閒的道路，為增加人文氣息，引用在地詩人曾美滿、游淑如及丁耀林的詩，製作燈箱打造文創詩路，今天作者及家屬出席，見證詩文燈箱開箱，縣長張麗善還當場秀了一段「芒道吟詩」，贏得掌聲。

二仁溪整治多年見成效 官方結合民間推動OECM保育共生

水利署第六河川分署今天與台灣濕地保護聯盟、奇美實業、長榮大學河川保育中心簽約合作推動二仁溪流域「保育共生地認證(OECM) 」，「象徵四方給二仁溪的共同承諾」、公家民間協力要留下珍貴環境資產。

台南仁德衛生所辦5場免費健檢 新增這些檢查

台南市仁德區衛生所公告舉辦5場「行動醫院、全民健檢」活動，首場後天周日上午在仁德國小活動中心，新增幽門螺旋桿菌多項檢查，台南市符合資格民眾可免費健康檢查，可提早發現疾病提升健康。

南市民宅火警驚見漫畫、雜物堆滿三層樓 里長勸說清出2.5公噸垃圾

台南市北區文成里4月14日發生民宅火災意外，消防局入內發現屋內堆滿了很多的漫畫書及雜物，一樓都是書，二、三樓全堆滿了漫畫書及雜物，數量非常的驚人，因屋內雜物堆積如山，嚇壞了消防隊的滅火人員，還好火勢很快就撲滅。

一期一會「神蛾報到」為帝爺公祝壽 阿里山受鎮宮再現奇景

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區內知名信仰地標受鎮宮，每逢農曆3月3日（今年國曆4月19日）玄天上帝壽誕前，總會出現被視為靈驗象徵的「神蛾祝壽」奇景。臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」站長黃源明多年觀察紀錄指出，俗稱帝爺公的玄天上帝壽辰將近時，森林遊樂區內會陸續飛來「枯球籮紋蛾」，進入廟內停駐在神像上，直到壽誕過後才逐漸離去，成為信徒口耳相傳的神奇景象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。