影／虎尾休閒芒果大道增設詩文燈箱 張麗善當場吟詩開箱

雲林縣虎尾市區通往高鐵的芒果大道是一條兼具休閒的道路，為增加人文氣息，引用在地詩人曾美滿、游淑如及丁耀林的詩，製作燈箱打造文創詩路，今天作者及家屬出席，見證詩文燈箱開箱，縣長張麗善還當場秀了一段「芒道吟詩」，贏得掌聲。

種滿芒果樹的虎尾芒果大道去年9月通車，全長1.2公里，採車道和步道分離設計，兼具公園化道路，為讓步道更具人文風格，引用在地作家詩品，打造10座「台灣新詩道詩文燈箱」今天由縣長張麗善、議長黃凱、副縣長陳璧君、虎尾鎮長林嘉弘及蔡明水等多位議員共同主持開箱。

交工局長汪令堯表示，芒果大道周邊有虎尾郡役所、合同廳舍、建國眷村、舊虎尾水塔等共28處人文觀光景點，為打造文化觀光交通軸道，增設詩文燈箱，展現虎尾人文素養及文化氣息。

燈箱收集曾美滿、王大豐、游淑如及已故作家丁耀林的詩集，包括「虎尾小鎮」、「故事館有故事」、「風來過」、「不曾消失的一齣戲 虎尾雲林布袋戲館」、「甘蔗的滋味」等10首作品。

「糖廠煙囪是敦厚地標，吐納煙霧漫城天空，致敬的圖騰」，張麗善當場朗誦曾美滿的「虎尾小鎮」為詩文之路開箱，贏得滿場喝采，她說，詩韻闡述了虎尾以糖立鎮的歷史，

期待透過在地作家的作品，讓民眾共享芒果大道詩詞歌賦所富含的文化韻味，了解雲林不是文化沙漠。

曾美滿說，文化、文學是城鎮的櫥窗，很榮幸詩作能被選錄在芒果大道，讓散步的民眾可以朗讀品賞在地文化底蘊。

作家曾美滿欣悅自己作品能被選錄在詩文燈箱，與更多人分享。記者蔡維斌／攝影

虎尾芒果大道引用在地作家的詩文作品，製作燈箱供民眾品賞，帶動文風。記者蔡維斌／攝影

虎尾芒果大道引用在地作家的詩文作品，製作燈箱供民眾品賞，帶動文風。記者蔡維斌／攝影

張麗善當場朗誦詩文，為芒果大道的詩文燈箱開箱。記者蔡維斌／攝影

通往高鐵雲林站主要道路之一的虎尾芒果大道，是車道與步道分離設計，像是公園道路別具休閒性。記者蔡維斌／攝影