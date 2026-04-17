二仁溪整治多年見成效 官方結合民間推動OECM保育共生

水利署第六河川分署今天與台灣濕地保護聯盟、奇美實業、長榮大學河川保育中心簽約合作推動二仁溪流域「保育共生地認證(OECM) 」，「象徵四方給二仁溪的共同承諾」、公家民間協力要留下珍貴環境資產。

六河分署表示，簽約儀式前播放紀錄短片，從二仁溪過去遭受嚴重汙染的歷史傷痕，緩緩過渡到如今生機盎然、魚鷹盤旋現狀。影片中志工的汗水、企業的轉身與水利工程的柔化相互交織，令現場許多長期投入保育的工作者紅了眼眶，這不僅是環境的整治，更是一段跨越數十年的河流救贖歷程。

分署長林玉祥表示，二仁溪流域橫跨台南與高雄，經過多年公私部門努力，河川治理及環境營造都已有亮眼成果。響應聯合國「30x30」目標在2030年前保護全球至少 30%的陸地與海洋、修復30%退化生態系。這次合作將以生態保育為基礎，產官學民整合，爭取成為獲得OECM認證的指標流域。

副分署長吳宗寶表示，合作備忘錄不僅展現明確合作意象，參與者都承諾：接下來六河分署行政協調，濕盟負責生態保育調查，奇美實業ESG精神具體化並挹注資源支援，長榮大學提供學術及環教支援。

他說，「曾經這是被遺忘的黑水溝；今天它是我們與自然共生的希望之地」，四方將各司其職、攜手努力。二仁溪的故事，展現出透過政府、民間與企業公司協力，「即使是最受傷的土地，也能開出希望之花」。

二仁溪整治多年見成效，負責二仁溪整治的第六河川分署結合民間推動OECM保育共生。圖／主辦單位提供