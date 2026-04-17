台南仁德衛生所辦5場免費健檢 新增這些檢查

台南市仁德區衛生所公告舉辦5場「行動醫院、全民健檢」活動，首場後天周日上午在仁德國小活動中心，新增幽門螺旋桿菌多項檢查，台南市符合資格民眾可免費健康檢查，可提早發現疾病提升健康。

衛生所表示，近年與生活型態相關的癌症及慢性病成國人主要死因，為落實預防保健，這次健檢除一般成人健檢，另提供胸部X光、體脂肪及握力檢測，憂鬱症與失智症篩檢，AI心胸評估X光檢查，可快速察覺心臟肥大等潛在心血管風險，有助及早發現。

另有大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌、胃癌及肝癌等多項癌症篩檢及長者內在能力檢測，提供民眾「全方位健康評估」。胃癌篩檢及糞便潛血檢查都是用糞便檢查，可檢出造成8成以上胃癌的幽門螺旋桿菌。若陽性應接受除菌治療、可大幅降低胃癌風險。

現場還提供藥事照護、戒菸諮詢、中醫師諮詢及食品安全宣導等服務，協助民眾建立正確健康觀念。設籍台南市且符合健保受檢條件民眾，65歲以上每年1次，40至64歲每3年1次。檢查前空腹8小時並帶健保卡及身分證，查詢電話06-2704153衛生所童護理師。

「長者內在能力檢測」（ICOPE）有6大功能評估，包含認知、行動、營養、視力、聽力、憂鬱，用在早期發現衰退並延緩失能。65歲以上民眾也可6個月自我檢測一次，可到衛生所或搜尋「國健署長者量六力」。

台南仁德衛生所辦5場免費健檢、新增多項檢查籲民眾參與。圖／仁德衛生所提供