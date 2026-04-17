南市民宅火警驚見漫畫、雜物堆滿三層樓 里長勸說清出2.5公噸垃圾

台南市北區文成里4月14日發生民宅火災意外，消防局入內發現屋內堆滿了很多的漫畫書及雜物，一樓都是書，二、三樓全堆滿了漫畫書及雜物，數量非常的驚人，因屋內雜物堆積如山，嚇壞了消防隊的滅火人員，還好火勢很快就撲滅。

在文成里長蘇來椿勸說之下後，屋主在15日開始，由里長提供垃圾袋，並開始展開清理的工作，截至16日日傍晚，因不願其他人入他屋內，只同意里長入內幫忙，已經把屋內所有的雜物回收物全部清除乾淨，共計清出約2.5公噸的垃圾。

據指出，屋主曾開書店，一樓仍放置大量書籍漫畫，二、三樓除了書本漫畫外，還堆了滿滿的回收物品。北區區公所透過里長蘇來椿向屋主示出善意，公所願意協助，請屋主必須要清除所有雜物及回收物，避免危害到附近鄰居的安全。

區公所第一時間也馬上通知清潔隊協助清運，還給附近居民一個乾淨安全的環境；至於一樓的漫畫書，公所表示要協助媒合回收業者收購，但屋主說明他的書都具有歷史的價值，不願意賣給回收業者，屋主也承諾會盡快處理出售，避免再發生危險事件。

北區區長潘寶淑表示，民眾應定期清理屋內的雜物，保持居家環境的整潔和安全，確保通道暢通，避免雜物堆積在重要的逃生路線上，期望避免類似事件再次發生。此事件已請各里長，盤點里內有類似狀況的住家，提醒居民應該要清除屋內環境。本事件也特別感謝蘇里長與環保局清潔隊協助這次的清理行動，讓附近的居民維持安全的居住環境。