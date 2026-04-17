快訊

新北最大菡生婦幼中心傳串通孕婦詐保 女院長今裁150萬元交保

韓職／韓華鷹守備頻頻拖後腿！韓媒感嘆：王彥程到底做錯什麼？

早餐店「加蛋20元」太貴？業者公開營業成本：我賣得心安理得

聽新聞
0:00 / 0:00

一期一會「神蛾報到」為帝爺公祝壽 阿里山受鎮宮再現奇景

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區內知名信仰地標受鎮宮，每逢農曆3月3日（今年國曆4月19日）玄天上帝壽誕前，總會出現被視為靈驗象徵的「神蛾祝壽」奇景。圖／黃源明提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區內知名信仰地標受鎮宮，每逢農曆3月3日（今年國曆4月19日）玄天上帝壽誕前，總會出現被視為靈驗象徵的「神蛾祝壽」奇景。圖／黃源明提供

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區內知名信仰地標受鎮宮，每逢農曆3月3日（今年國曆4月19日）玄天上帝壽誕前，總會出現被視為靈驗象徵的「神蛾祝壽」奇景。臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」站長黃源明多年觀察紀錄指出，俗稱帝爺公的玄天上帝壽辰將近時，森林遊樂區內會陸續飛來「枯球籮紋蛾」，進入廟內停駐在神像上，直到壽誕過後才逐漸離去，成為信徒口耳相傳的神奇景象。

這項現象也吸引大批信眾專程上山參香，見證難得畫面。依自然科學觀點分析，阿里山花季正值枯球籮紋蛾繁殖期，常見於染井吉野櫻枝幹，加上受鎮宮終日燈火明亮，對蛾類具有高度吸引力，因此飛入廟中棲息，屬合理生態行為。值得一提的是，廟方巧妙融入地方特色，在前殿天井設計神蛾造型裝置，成為獨具辨識度的景觀。

每年來為帝爺公祝壽的神蛾數量不一，最多曾出現20隻以上，4月15日拍攝紀錄當天已經有7隻，分別停在帝爺公神像3隻、旁邊的通報主事神像1隻、祝生娘娘神像1隻、前方兩尊趙元帥、康元帥各1隻，今年共會飛來幾隻祝壽，值得繼續期待。

黃源明說，「感謝當年「廟校一家」的緣分，在我香林國小任教30年的生涯中，就有長達22年的時光， 見證並感受阿里山受鎮宮的庇祐」，這幾天來到阿里山賞花踏青的朋友，可以利用遊園機會 ，來到受鎮宮見證每年難得出現的畫面，親眼見證融合宗教信仰與自然生態的特殊景觀。

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區內知名信仰地標受鎮宮，每逢農曆3月3日（今年國曆4月19日）玄天上帝壽誕前，總會出現被視為靈驗象徵的「神蛾祝壽」奇景。圖／黃源明提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區內知名信仰地標受鎮宮，每逢農曆3月3日（今年國曆4月19日）玄天上帝壽誕前，總會出現被視為靈驗象徵的「神蛾祝壽」奇景。圖／黃源明提供

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區內知名信仰地標受鎮宮，每逢農曆3月3日（今年國曆4月19日）玄天上帝壽誕前，總會出現被視為靈驗象徵的「神蛾祝壽」奇景。圖／黃源明提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區內知名信仰地標受鎮宮，每逢農曆3月3日（今年國曆4月19日）玄天上帝壽誕前，總會出現被視為靈驗象徵的「神蛾祝壽」奇景。圖／黃源明提供

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區內知名信仰地標受鎮宮，每逢農曆3月3日（今年國曆4月19日）玄天上帝壽誕前，總會出現被視為靈驗象徵的「神蛾祝壽」奇景。圖／黃源明提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區內知名信仰地標受鎮宮，每逢農曆3月3日（今年國曆4月19日）玄天上帝壽誕前，總會出現被視為靈驗象徵的「神蛾祝壽」奇景。圖／黃源明提供

森林遊樂區 阿里山 玄天上帝

延伸閱讀

招財開運必拜！中部五大財神廟排行揭曉 財神借庫攻略一次看

周日帝爺公生接穀雨…命理師曝4招打小人 示警1狀況恐遭反噬

桃園年度宗教盛事！竹圍福海宮「飛輦轎、過金火」24日登場

白沙屯香燈腳太多！土庫鳳山寺電話被打爆 謝絕住宿、沐浴：別情勒

相關新聞

一期一會「神蛾報到」為帝爺公祝壽 阿里山受鎮宮再現奇景

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區內知名信仰地標受鎮宮，每逢農曆3月3日（今年國曆4月19日）玄天上帝壽誕前，總會出現被視為靈驗象徵的「神蛾祝壽」奇景。臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」站長黃源明多年觀察紀錄指出，俗稱帝爺公的玄天上帝壽辰將近時，森林遊樂區內會陸續飛來「枯球籮紋蛾」，進入廟內停駐在神像上，直到壽誕過後才逐漸離去，成為信徒口耳相傳的神奇景象。

民進黨南市黨部改選 挺憲派郭國文、林志展拚出頭

民進黨台南市黨部改選，南市副議長林志展日前登記參選黨部主委，現任主委、立委郭國文昨登記爭取連任，兩人在黨內南市長初選時都支持立委林俊憲，被視為同室操戈；議長邱莉莉分別陪兩人登記，她說，盼良性競爭。

嘉義男租水利農地違規養豬 餵廚餘、放養豬遭重罰346萬元

嘉義縣林姓男子向農田水利署租地，在新港鄉工業區的防汛道路旁養豬，不顧非洲豬瘟風險，長期以廚餘餵養，且未設置圍籬，導致豬隻多次外逃。嘉義縣家畜疾病防治所近日接獲通報，現地稽查勸導豬農多次未果，依法重罰346萬元，要求限期清除場內豬隻。

奇美醫院辦ESG永續醫療論壇 跨界攜手推動淨零轉型

ESG永續環境當道，奇美醫院近期邀集環境部、衛福部、國科會南科管理局及醫療、金融、半導體等產官學界等，舉辦「ESG綠色永續醫療論壇」，聚焦醫療體系低碳轉型與永續發展，展現跨界合作推動淨零排放的行動力。

嘉義縣青創培力站再擴點 今年新增4站串連山海平原區

嘉義縣青創培力站今天在布袋鎮嘉洲Highway海味咖啡啟動，縣府勞工暨青年發展處宣布今年新增竹崎、太保、布袋及東石4處站點，目前共有7大站點，包括台1線、82快速道路及166縣道三大路徑，打造橫跨山區、平原與海線的青年創業支持網絡，強化在地青年創業動能。

台南藏金閣辦「惜物交換市集」 二手玩具和繪本免費送

響應地球日並推廣惜物與資源循環再利用觀念，台南市環保局將於4月25日（星期六）下午2時至5時，在藏金閣2館（中西區府前路二段370號）舉辦「地球超人出任務・惜物玩具交換市集」，邀請市民攜家帶眷參與，透過互動方式落實環保行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。