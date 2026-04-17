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一期一會「神蛾報到」為帝爺公祝壽 阿里山受鎮宮再現奇景
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區內知名信仰地標受鎮宮，每逢農曆3月3日（今年國曆4月19日）玄天上帝壽誕前，總會出現被視為靈驗象徵的「神蛾祝壽」奇景。臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」站長黃源明多年觀察紀錄指出，俗稱帝爺公的玄天上帝壽辰將近時，森林遊樂區內會陸續飛來「枯球籮紋蛾」，進入廟內停駐在神像上，直到壽誕過後才逐漸離去，成為信徒口耳相傳的神奇景象。
這項現象也吸引大批信眾專程上山參香，見證難得畫面。依自然科學觀點分析，阿里山花季正值枯球籮紋蛾繁殖期，常見於染井吉野櫻枝幹，加上受鎮宮終日燈火明亮，對蛾類具有高度吸引力，因此飛入廟中棲息，屬合理生態行為。值得一提的是，廟方巧妙融入地方特色，在前殿天井設計神蛾造型裝置，成為獨具辨識度的景觀。
每年來為帝爺公祝壽的神蛾數量不一，最多曾出現20隻以上，4月15日拍攝紀錄當天已經有7隻，分別停在帝爺公神像3隻、旁邊的通報主事神像1隻、祝生娘娘神像1隻、前方兩尊趙元帥、康元帥各1隻，今年共會飛來幾隻祝壽，值得繼續期待。
黃源明說，「感謝當年「廟校一家」的緣分，在我香林國小任教30年的生涯中，就有長達22年的時光， 見證並感受阿里山受鎮宮的庇祐」，這幾天來到阿里山賞花踏青的朋友，可以利用遊園機會 ，來到受鎮宮見證每年難得出現的畫面，親眼見證融合宗教信仰與自然生態的特殊景觀。
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