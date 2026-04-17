聽新聞
0:00 / 0:00
民進黨南市黨部改選 挺憲派郭國文、林志展拚出頭
民進黨台南市黨部改選，南市副議長林志展日前登記參選黨部主委，現任主委、立委郭國文昨登記爭取連任，兩人在黨內南市長初選時都支持立委林俊憲，被視為同室操戈；議長邱莉莉分別陪兩人登記，她說，盼良性競爭。
「最後一次參選主委」郭國文說，過去輔選首長跟議員都拿下不錯成績，希望黨員可以支持最強輔選人選，協助黨部維持戰鬥隊形，且「打好二○二六，才有二○二八」，二○二八年是台南人最後一次栽培賴清德總統的機會，自己有責任全力鞏固。
「選舉要大贏，主委必須是最大公約數」林志展說，如果有機會當選黨部主委，將建立公平透明的溝通機制，整合各方戰力，發揮跨領域協調能力，確保二○二六台南市長、議員、里長，及二○二八總統、立委選舉，在台南取得壓倒性勝利。
林志展十三日在邱莉莉及多名黨籍議員陪同，前往民進黨南市黨部登記參選主委；郭國文昨登記連任，立委林俊憲、林宜瑾，及邱莉莉等多名黨籍議員出面相挺，郭國文還拿出一九九二年二月廿八日加入民進黨的黨證，表示長期參與基層與選戰運作。
林俊憲說，下屆主委非常重要，郭國文身經百戰，有非常豐富的輔選經驗，寄予厚望再承擔重責大任。邱莉莉表示，民進黨強調民主萬歲，任何有意願者皆可參選，雙方皆為黨內同志，盼選舉良性競爭、團結為先。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。