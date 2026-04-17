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民進黨南市黨部改選 挺憲派郭國文、林志展拚出頭

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
立委兼民進黨台南市黨部主委郭國文（前排左二）昨由立委林俊憲（前排左三）、林宜瑾（前排左一）、議長邱莉莉（前排右三）及多名議員陪同登記拚連任。記者吳淑玲／攝影
立委兼民進黨台南市黨部主委郭國文（前排左二）昨由立委林俊憲（前排左三）、林宜瑾（前排左一）、議長邱莉莉（前排右三）及多名議員陪同登記拚連任。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市黨部改選，南市副議長林志展日前登記參選黨部主委，現任主委、立委郭國文昨登記爭取連任，兩人在黨內南市長初選時都支持立委林俊憲，被視為同室操戈；議長邱莉莉分別陪兩人登記，她說，盼良性競爭。

「最後一次參選主委」郭國文說，過去輔選首長跟議員都拿下不錯成績，希望黨員可以支持最強輔選人選，協助黨部維持戰鬥隊形，且「打好二○二六，才有二○二八」，二○二八年是台南人最後一次栽培賴清德總統的機會，自己有責任全力鞏固。

「選舉要大贏，主委必須是最大公約數」林志展說，如果有機會當選黨部主委，將建立公平透明的溝通機制，整合各方戰力，發揮跨領域協調能力，確保二○二六台南市長、議員、里長，及二○二八總統、立委選舉，在台南取得壓倒性勝利。

林志展十三日在邱莉莉及多名黨籍議員陪同，前往民進黨南市黨部登記參選主委；郭國文昨登記連任，立委林俊憲、林宜瑾，及邱莉莉等多名黨籍議員出面相挺，郭國文還拿出一九九二年二月廿八日加入民進黨的黨證，表示長期參與基層與選戰運作。

林俊憲說，下屆主委非常重要，郭國文身經百戰，有非常豐富的輔選經驗，寄予厚望再承擔重責大任。邱莉莉表示，民進黨強調民主萬歲，任何有意願者皆可參選，雙方皆為黨內同志，盼選舉良性競爭、團結為先。

林宜瑾 台南 賴清德

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