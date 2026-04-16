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台泥辦漁電共生遊程 展現綠能與嘉縣農村共榮

中央社／ 嘉義縣16日電

台泥嘉謙綠能公司攜手永續旅遊團隊「島內散步」，今天在嘉義縣舉辦漁電共生主題遊程，串聯智慧魚塭、廢棄校舍與菜脯產業，展現綠色能源與農村共榮願景，縣府樂見其成。

台泥嘉謙綠能舉辦漁電共生體驗遊程，今天參訪台泥義竹漁電共生場域、以社區營造方式重生的布袋鎮正義國小廢棄校園、體驗布袋名產菜脯的製造流程，並品味在地創意美食。嘉義縣文化觀光局、農業處、經濟發展處均派人參與。

文觀局企劃科長沈雅茹告訴中央社記者，這次活動完整串聯漁業、農業與產業，也透過餐桌計畫，把在地的食材以創新手法展現，不只聽得到最貼近土地的故事，還能用味蕾感受在地滋味，為遊客帶來新的感受，開創新的旅遊方式。

農業處漁業科長張建成說，一般民眾不太瞭解漁電共生的運作，台泥舉辦走訪案場的活動，以食農教育方式進行，可增進民眾對光電板下如何進行養殖的知識，消弭誤解，樂見其成。

「島內散步」執行長邱翊表示，企業經營趨勢已從公司治理延伸到環境與社會關懷，因而「島內散步」發揮地方創生的經驗，協助台泥與社區夥伴共創遊程，將能源設施轉化為有溫度的農村故事。

台泥表示，義竹、布袋的光電案場招聘「科技魚青」投入，導入智慧養殖技術與益生菌輔助漁民養殖，參與遊程的民眾可親身瞭解低碳發電與鮮活水產如何和諧並行，種電仍可養出品質優良的漁產，增加漁民收益。

中央社 農業處 台泥

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