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嘉義男租水利農地違規養豬 餵廚餘、放養豬遭重罰346萬元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣林姓男子向農田水利署租農地違規養豬，違規餵廚餘、放養豬隻，遭重罰346萬元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣林姓男子向農田水利署租農地違規養豬，違規餵廚餘、放養豬隻，遭重罰346萬元。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣林姓男子向農田水利署租地，在新港鄉工業區的防汛道路旁養豬，不顧非洲豬瘟風險，長期以廚餘餵養，且未設置圍籬，導致豬隻多次外逃。嘉義縣家畜疾病防治所近日接獲通報，現地稽查勸導豬農多次未果，依法重罰346萬元，要求限期清除場內豬隻。

嘉畜所指出，林姓業者在水利農地違規飼養約60頭豬隻，品種為黑豬與麝香豬混種，現場堆置大量廚餘桶、塑膠餐盒及農業資材，環境髒亂且未設圍籬，豬隻多次逃逸至防汛道路，影響環境衛生，要求業者立即停止以廚餘餵養並設置圍籬，但後續複查仍沒有改善。

嘉畜所表示，林姓業者持續繁殖豬隻，至今已查獲3次違規，情節重大且屬累犯，全案依違反動物傳染病防治條例、飼料管理法及畜牧法裁處共346萬元，前兩項主要違規各裁罰170萬元，另未設圍籬及未辦理牧場登記等違規事項，分別處以3萬元至15萬元不等罰鍰。

嘉畜所長林珮如說，考量非洲豬瘟防疫風險，已完成3次豬隻採樣送驗及移動管制，檢驗結果均為陰性，並持續消毒環境與健康監測，降低疫病傳播可能性。另農田水利署嘉南管理處已通知須於4月30日前恢復農用，清除豬隻與廢棄物，現場廢棄物堆置情形則移送環保局辦理。

嘉義縣林姓男子向農田水利署租農地違規養豬，違規餵廚餘、放養豬隻，遭重罰346萬元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣林姓男子向農田水利署租農地違規養豬，違規餵廚餘、放養豬隻，遭重罰346萬元。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣林姓男子向農田水利署租農地違規養豬，違規餵廚餘、放養豬隻，遭重罰346萬元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣林姓男子向農田水利署租農地違規養豬，違規餵廚餘、放養豬隻，遭重罰346萬元。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣林姓男子向農田水利署租農地違規養豬，違規餵廚餘、放養豬隻，遭重罰346萬元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣林姓男子向農田水利署租農地違規養豬，違規餵廚餘、放養豬隻，遭重罰346萬元。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣林姓男子向農田水利署租農地違規養豬，違規餵廚餘、放養豬隻，遭重罰346萬元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣林姓男子向農田水利署租農地違規養豬，違規餵廚餘、放養豬隻，遭重罰346萬元。圖／嘉義縣政府提供

環保局 非洲 農地

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