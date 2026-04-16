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奇美醫院辦ESG永續醫療論壇 跨界攜手推動淨零轉型

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院近期辦ESG永續醫療論壇，邀集各界攜手推動淨零轉型。圖／奇美醫院提供
奇美醫院近期辦ESG永續醫療論壇，邀集各界攜手推動淨零轉型。圖／奇美醫院提供

ESG永續環境當道，奇美醫院近期邀集環境部、衛福部、國科會南科管理局及醫療、金融、半導體等產官學界等，舉辦「ESG綠色永續醫療論壇」，聚焦醫療體系低碳轉型與永續發展，展現跨界合作推動淨零排放的行動力。

會中，衛福部表示，建構具氣候調適能力的永續醫療體系已成國際趨勢，未來將推動低碳健康政策。南科管理局也分享園區推動企業社會責任與綠色治理經驗，強調提升產業韌性。環境部則說，將持續協助醫療機構推動綠色成長與減碳策略。

奇美醫院說明，院方近年來以能源管理、溫室氣體盤查與創能儲能為核心推動減碳，並透過電子收據等措施降低碳排，每年約減少4.572公噸碳排，同時兼顧性別平權與治理制度，逐步建構低碳醫療體系，更成為全台首家榮獲國家企業環保獎「金級獎」的醫療院所。

奇美醫院院長林宏榮表示，本次「ESG綠色永續醫療論壇」，不僅看見醫療界在節能、減廢上的實質成果，也促成與金融、半導體業跨域交流的火花；醫療機構在守護生命之餘，也應降低對環境衝擊，未來將持續結合永續發展目標與綠色供應鏈，攜手各界邁向健康與環境共榮的發展方向。

奇美醫院近期辦ESG永續醫療論壇，邀集各界攜手推動淨零轉型。圖／奇美醫院提供
奇美醫院近期辦ESG永續醫療論壇，邀集各界攜手推動淨零轉型。圖／奇美醫院提供

國科會 永續 環境部

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