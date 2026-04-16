南科奇美醫院工程挖出史前遺留 初判大湖文化

南科奇美醫院新建工程3月挖出史前文化遺留，考古團隊初判是大湖文化（3300~1800年前）遺物，已依文化資產保存法規定停工及通報，且採取緊急搶救發掘措施。

台南市文化資產管理處今天指出，南科奇美醫院於民國114年3月21日動工，今年3月25日開挖地下室時發現史前文化遺留和灰坑，依文資法規定停工，3月27日通報主管機關，4月14日會勘，研商後續處理機制。

文資處表示，出露史前文化層長達約3公尺，且有向未開挖區域延伸情形，具相當研究價值，但考量現場擋土支撐條件及雨季將至，可能影響公共安全，決議採取緊急搶救發掘措施，以顧及文資保存和工程安全。

文資處告訴中央社記者，考古團隊初判，此處史前文化遺留應是大湖文化遺物，和鄰近（相距約40公尺）石頭埔疑似遺址年代相仿。石頭埔遺址則是在南科園區開發時發掘出土墓葬等相關遺留。

文資處表示，此處史前文化遺留主要集中於局部工區，完成緊急搶救發掘後即可恢復施工，整體工程可依原開發計畫推進，對南科醫療建設進度影響有限。