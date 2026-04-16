嘉義市歷史建築舊市公所修復 招商後開放

嘉義市歷史建築舊市公所修復工程，歷經7年規劃、整修後完工，建物保留歷史風貌，更融入嶄新設計理念，成為兼具文化與嘉義精神的新空間，在完成招商委外經營後開放。

嘉義市政府今天發布新聞稿，舊市公所於105年被指定為歷史建物後，市府盡速推動保存與再利用計畫，自108年起編列規劃設計經費新台幣385萬元，接續於111年起分3年自籌經費編列工程總經費2億5730萬元，進行歷史建築的修復及再利用工程。

嘉義市長黃敏惠表示，歷經近7年努力，舊市公所修復工程已展現具體成果，如今建築在白天時完整呈現歷史建物的原貌，夜間在燈光映照下顯得格外亮麗，展現不同時段的獨特風貌。

黃敏惠說，目前建物1、2樓已公告招商，盼引入優質團隊進駐經營，3樓則將作為嘉義市新創設計中心使用。

嘉義市財稅局表示，舊市公所位於垂楊路與民生北路路口，是興建於1950年代的歷史建築，前身為嘉義市公所，在1982年嘉義市升格改制為省轄市後，作為嘉義市政府辦公室所在，為嘉義市現存唯一完整保留的市政歷史建築，不僅見證嘉義市升格改制歷史，同時也是地方自治歷史的重要紀念性空間。

財稅局表示，舊市公所工程修復，保留原有洗石子外牆、磨石子樓梯、木製門窗，修復過程發現有多項具時間意義的建築遺構、珍貴工法，都保留下來。

財稅局表示，舊市公所修復工程已完工，目前正進行招商，3月下旬已截止招商，有3家業者投標，將持續進行評選審查作業，未來將以ROT（整建營運移轉）委外經營。