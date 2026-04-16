嘉義縣青創培力站再擴點 今年新增4站串連山海平原區

嘉義縣青創培力站今天在布袋鎮嘉洲Highway海味咖啡啟動，縣府勞工暨青年發展處宣布今年新增竹崎、太保、布袋及東石4處站點，目前共有7大站點，包括台1線、82快速道路及166縣道三大路徑，打造橫跨山區、平原與海線的青年創業支持網絡，強化在地青年創業動能。

勞青處指出，青創培力站推動三年累計辦理261場交流活動，至今已吸引逾4700人次參與，媒合約60件創業資源，今年除既有大林、民雄及鹿草3站持續運作外，另新增竹崎、太保、布袋及東石4處站點，透過社群經營提升青年創業能見度，累積觸及人次突破百萬。

勞青處邀請國立故宮博物院南部院區助理研究員羅楷盛，以輕鬆小聚形式與青年面對面交流，分享如何運用社群軟體Threads，以創意與幽默方式連結時事與潮流文化，在品牌經營初期快速累積社群聲量，青年創業者也彼此分享經驗，深化社群內容經營。

縣長翁章梁說，青創培力站依在地產業特色規畫課程，包括品牌建構、餐旅創業、產業轉譯及漁村創新等內容，強化跨區串聯與學習交流機會，嘉義縣正值產業轉型階段，盼協助青年掌握趨勢、提升創業能力，並在各鄉鎮找到適合發展方向，帶動地方產業與青年發展。

勞青處表示，今年持續運作共3站點，包含大林好、民雄商圈發展協會、鹿草重寮社區發展協會，另新成立4個站點，包括竹崎佇嘉木工作室、太保蘊味臺菜嘉餚、布袋站點洲南鹽場、也在東石推出試辦站點，東石商圈觀光發展協會將規畫漁村美學轉化與創新商品開發內容。

嘉義縣青創培力站今年新增4個站點，縣長翁章梁今天到布袋參加啟動儀式，盼串連山海平原區青創能量。圖／嘉義縣政府提供