台南藏金閣辦「惜物交換市集」 二手玩具和繪本免費送

響應地球日並推廣惜物與資源循環再利用觀念，台南市環保局將於4月25日（星期六）下午2時至5時，在藏金閣2館（中西區府前路二段370號）舉辦「地球超人出任務・惜物玩具交換市集」，邀請市民攜家帶眷參與，透過互動方式落實環保行動。

環保局表示，本次活動規畫招募5組親子攤主，提供狀況良好的二手玩具及繪本，以免費贈送為原則，開放民眾自由索取；同時採無現金交換模式，民眾亦可自備物品與攤主交換，促進閒置資源再流通。攤主採報名制、額滿為止，經錄取並完成設攤者，可獲參加禮1份及木製鑰匙圈DIY體驗，報名網址為：https://forms.gle/urVGJw9Qs7jhv9CK9。

環保局指出，活動以「不浪費，讓玩具也有新旅程」為主軸，透過玩具與繪本交換機制，引導孩童從日常生活理解物品價值與資源循環概念，並強化親子互動與環境教育。市府期盼藉此讓閒置物品重新被使用，延續其生命週期，進一步深化惜物與愛護地球的觀念，同時推廣藏金閣2館作為資源再利用與環境教育據點。

此外，「金翱共故事屋」當日將於下午2時及3時各辦理一場次活動，以「照顧我們的地球」為主題進行繪本導讀，帶領孩童認識環境保護議題。活動結束後並安排木製鑰匙圈DIY體驗，讓親子動手製作環保小物，將永續理念延伸至生活實踐。

「金翱共故事屋」每月固定於第四個星期六下午舉行，相關活動時間與主題可至藏金閣粉絲專頁查詢（https://reurl.cc/R2qbGr）。