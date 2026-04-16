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挖著挖著變考古現場！ 南科奇美醫院工程意外遇見史前遺址

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
文資處說明，初判出露之史前文化層長達約3公尺，且有向未開挖區域延伸，具有研究價值，但考量現場擋土支撐條件與雨季將至，將採緊急搶救發掘措施。圖／南市文資處提供
文資處說明，初判出露之史前文化層長達約3公尺，且有向未開挖區域延伸，具有研究價值，但考量現場擋土支撐條件與雨季將至，將採緊急搶救發掘措施。圖／南市文資處提供

南科營業額年年成長，附近人口逐漸增加，但缺乏大型醫院，奇美醫院去年3月斥資30億動工興建南科奇美醫院，近期開挖時卻發現疑似大片遺址而被迫停工；奇美醫院證實第一時間已主動通報主管機關；南市文資處表示，基地鄰近石頭埔疑似遺址，疑出土大湖文化相關陶片，且史前文化層有向未開挖區域延伸情形，具相當研究價值。

南科奇美醫院承載著提升南科地區醫療量能的使命，也是許多地方民眾期待的重大建設，去年3月動工後，工程還算順利，孰料今年3月施工過程中卻發現疑似史前文化遺留，讓工程被迫停工，如何在守護文化資產的同時，推動城市發展，成為公部門與企業的共同課題。

文資處表示，該醫院基地鄰近台南市石頭埔疑似遺址，過去南科園區開發期間即曾進行考古調查與發掘，出土大湖文化相關遺留與墓葬，該區具有豐富史前文化內涵；南科奇美醫院在動工前已主動委託考古專業團隊進行施工監看，降低開發對文化資產可能造成的影響。

文資處說明，接獲該工程在上月25日開挖地下室時發現史前文化遺留與灰坑出露後，隨即邀集專案小組進行現地會勘，初估出露之史前文化層長達約3公尺，且有向未開挖區域延伸，具有研究價值，但考量現場擋土支撐條件與雨季將至，將採緊急搶救發掘措施。

文資處提到，此次史前文化遺留主要集中在局部工區，完成緊急搶救發掘後即可恢復施工，整體工程仍可依原開發計畫推進，對南科醫療建設進度影響有限。

奇美醫院表示，目前配合文化資產搶救及維護工地公共安全為優先考量，此次發現文化遺留僅涉及局部工區，待相關搶救與調查作業完成後，預期不致影響整體後續工程開發計畫；是否產生追加成本及工班調度等細節，仍須視後續文化資產審議結果與實際搶救範圍而定。

文資處強調，文化資產保存與城市發展並非對立，而是在專業機制下尋求平衡，本次採取搶救發掘方式將在確保安全前提下，完整記錄與保存珍貴史前文化資訊，同時降低對整體工程進度的影響。

南科園區自1995年核定設立以來，在整地開挖過程中即陸續發現大量考古遺址，歷經逾20年搶救發掘，累計已發現約68處遺址，其中包括多處市定遺址，最早可追溯至大坌坑文化；石頭埔遺址屬列冊遺址，而大湖文化則為園區內數量最多的文化類型。

為妥善保存出土文物，國立台灣史前文化博物館南科分館於2014年動工興建，並於2019年正式開館，透過豐富的考古成果展示，讓民眾得以一窺千年前先民的生活樣貌與文化內涵。

奇美醫院去年3月斥資30億動工興建南科奇美醫院。圖／南市文資處提供
奇美醫院去年3月斥資30億動工興建南科奇美醫院。圖／南市文資處提供

南科奇美醫院近期開挖時卻發現疑似大片遺址而被迫停工，院方第一時間已主動通報主管機關，南市文資處現勘後表示，因基地鄰近本市石頭埔疑似遺址，初估出露的史前文化層長達約3公尺。記者萬于甄／攝影
南科奇美醫院近期開挖時卻發現疑似大片遺址而被迫停工，院方第一時間已主動通報主管機關，南市文資處現勘後表示，因基地鄰近本市石頭埔疑似遺址，初估出露的史前文化層長達約3公尺。記者萬于甄／攝影

文化 考古 奇美醫院

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