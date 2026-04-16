斥資2.57億重生嘉市舊市公所蛻變文化新地標 70年歷史建築華麗轉身

嘉義市核心地段再添文化亮點。位於垂楊路與民生路精華區、陪伴市民逾70年的嘉義市舊市公所，歷經長達8年規劃與整修、總經費2.57億元投入，正式宣告修復完工，未來將透過招商活化再利用，以嶄新面貌對外開放，成為融合歷史與創新的城市新地標。

市長黃敏惠日前出席地下停車場新建工程動土典禮時，率市府團隊同步視察舊市公所修復成果。她指出，舊市公所承載嘉義城市記憶，在文化與政治發展歷程中具有關鍵地位。儘管早期多次向中央爭取補助未果，市府仍決定自籌經費推動，從2019年編列設計經費，到2022年起分3年投入2億5730萬元，克服困難完成修復工程。

市府強調，此次整建在保留歷史風貌的同時導入現代設計，白天展現原有建築樣貌，夜間則透過燈光營造出截然不同的城市景觀。目前一、二樓空間已啟動招商程序，規畫引進民間團隊進駐經營；三樓則將作為新創設計中心，打造青年創意與產業交流平台。

財政稅務局指出，舊市公所建於1950年代，為嘉義市升格前後重要行政據點，也是目前市內唯一完整保存的市政歷史建築，見證地方自治發展歷程。此次修復由專業團隊進行，完整保留洗石子外牆、磨石子樓梯與木製門窗等歷史元素，並在施工過程中發掘多項珍貴建築遺構與工法，全數加以保存。

此外，建物也新增電梯等無障礙設施，並透過「汰、換、分、增、串」設計策略，兼顧歷史保存與空間再生，讓老建築以更開放、多元的姿態融入當代城市生活。市府期盼，未來結合地下停車場新建工程，形塑兼具文化底蘊與機能便利的城市新核心。

嘉義市核心地段再添文化亮點。位於垂楊路與民生路精華區、陪伴市民逾70年的舊市公所，歷經長達8年規劃與整修、總經費2.57億元投入，正式宣告修復完工。市長黃敏惠日前率隊視察。圖／嘉市府提供

嘉義市核心地段再添文化亮點。位於垂楊路與民生路精華區、陪伴市民逾70年的舊市公所，歷經長達8年規劃與整修、總經費2.57億元投入，正式宣告修復完工。市長黃敏惠日前率隊視察。圖／嘉市府提供

嘉義市核心地段再添文化亮點。位於垂楊路與民生路精華區、陪伴市民逾70年的舊市公所，歷經長達8年規劃與整修、總經費2.57億元投入，正式宣告修復完工。市長黃敏惠日前率隊視察。圖／嘉市府提供

嘉義市核心地段再添文化亮點。位於垂楊路與民生路精華區、陪伴市民逾70年的舊市公所，歷經長達8年規劃與整修、總經費2.57億元投入，正式宣告修復完工。市長黃敏惠日前率隊視察。圖／嘉市府提供

嘉義市核心地段再添文化亮點。位於垂楊路與民生路精華區、陪伴市民逾70年的舊市公所，歷經長達8年規劃與整修、總經費2.57億元投入，正式宣告修復完工。市長黃敏惠日前率隊視察。圖／嘉市府提供

嘉義市核心地段再添文化亮點。位於垂楊路與民生路精華區、陪伴市民逾70年的舊市公所，歷經長達8年規劃與整修、總經費2.57億元投入，正式宣告修復完工。圖／嘉市府提供黃敏惠市長日前率隊視視察舊市公所工程 (2)_0