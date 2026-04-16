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台南鳳梨進軍韓國 黃偉哲率團回訪平澤拓國際市場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲出席「平澤花朵郊遊慶典」，分享台南水果給現場民眾。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲出席「平澤花朵郊遊慶典」，分享台南水果給現場民眾。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲率團回訪韓國平澤市長鄭長善(정장선)，並在今天受邀出席當地重要活動「平澤花朵郊遊慶典」。鄭長善率領平澤市府團隊接待，並陪同台南團隊於慶典活動現場一起推廣台南鳳梨，透過城市合作行銷臺南並結合兩市農產推廣，積極拓展海外市場，提升台南農產品國際能見度。

黃偉哲致詞時先以韓語「安妞哈些呦（您好）」跟現場的平澤民眾打招呼，他提到，台南與平澤是很好的朋友，今年一月剛剛簽訂了農特產品交流備忘錄，兩市同樣在農業上有豐富的成果，台南位於熱帶而平澤位於溫帶，今天帶來了台南的鳳梨，想讓平澤市的好朋友們能夠品嘗到台南甜美的水果。也歡迎平澤市的朋友有機會到台南旅遊並品嚐更多的台南美食與當季水果。

黃偉哲指出，台南的優質水果更是受到國內外消費者喜愛。台南鳳梨之所以香甜多汁，源於適宜的生長條件，包括酸性土壤、充足日照及良好排水環境，並結合農民長年累積的栽培技術與辛勤付出，才能孕育出高品質的果實。

平澤花朵郊遊慶典的活動現場有許多幼兒園戶外教學團，以及當地市民在現場拍攝美麗的花朵，並有許多攤位擺設當地農特產品展示及推銷，台南市是唯一一攤平澤市以外的攤位，現場展示了來自台南的各式農特產品，並於展示鳳梨削皮秀，引起現場民眾熱烈反應歡呼「好神奇！」，而小朋友與民眾試吃後都紛紛大讚「맛있어요馬西搜優(好吃) 」，成功傳遞「台南甜」的品牌形象。

農業局表示，鳳梨又稱「旺來」，象徵好運與興旺，台南鳳梨不僅是台灣土地的珍貴禮物，更代表對國際友人的誠摯祝福，期盼將最好的農產品分享給最好的朋友，傳遞「興旺發達」的美好寓意。農業局近年持續推動農產品海外行銷，透過參與國際活動及拓展多元通路，協助台南農民提升銷售收益與市場競爭力，未來亦將持續深耕國際市場，讓台南優質農產走向世界。

平澤花朵郊遊慶典活動於當地農業生態園區舉辦，其為平澤市長鄭長善2018年上任後第一年所開拓，現已邁入第8年滿滿園區的美麗花朵成為可供市民休憩觀賞的場地。鄭長善今年1月初率團來訪台南，與市長黃偉哲簽署「農特產品交流備忘錄」，也出席台韓農產食品經貿論壇，雙方並約定進行台南鳳梨與平澤梨的交流。

台南市長黃偉哲帶著台南鳳梨出席「平澤花朵郊遊慶典」並展示來自台南的各式農特產品。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲帶著台南鳳梨出席「平澤花朵郊遊慶典」並展示來自台南的各式農特產品。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲率團回訪韓國平澤市長鄭長善(정장선)。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲率團回訪韓國平澤市長鄭長善(정장선)。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲出席「平澤花朵郊遊慶典」，分享台南水果給幼兒園戶外教學團的小朋友。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲出席「平澤花朵郊遊慶典」，分享台南水果給幼兒園戶外教學團的小朋友。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲出席「平澤花朵郊遊慶典」，分享台南水果給幼兒園戶外教學團的小朋友。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲出席「平澤花朵郊遊慶典」，分享台南水果給幼兒園戶外教學團的小朋友。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲出席「平澤花朵郊遊慶典」現場展示來自台南的各式農特產品，並於展示鳳梨削皮秀，引起現場民眾熱烈反應歡呼「好神奇！」。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲出席「平澤花朵郊遊慶典」現場展示來自台南的各式農特產品，並於展示鳳梨削皮秀，引起現場民眾熱烈反應歡呼「好神奇！」。圖／台南市政府提供

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