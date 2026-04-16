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跨越國界庶民交陪 2026心豐藝術節18日登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
跨越國界庶民交陪，2026心豐藝術節18日起在台南歸仁文化中心登場。記者謝進盛／翻攝
跨越國界庶民交陪，2026心豐藝術節18日起在台南歸仁文化中心登場。記者謝進盛／翻攝

「2026心豐藝術節」18日起將在台南歸仁文化中心登場，以「哩賀！相借問的情誼」為主題，呈現跨越國界的庶民交情，邀請各地遊客來體驗南關線多元異國風情。

南市府文化局今天在歸仁文化中心安排新住民姊妹穿著異國傳統服飾，與在地學童同台宣傳，並由跨性別藝人「灣島皇后」華麗變裝開場，展現南關線多元共融的文化張力。

活動18、19日開幕，首日紅瓦厝國小、歸仁國小與台南市民族管絃樂團擔綱序曲，接連有日本「漫才少爺」幽默說唱、烏克蘭特技與越、印、泰新住民民俗舞蹈。此外，美籍歌手崔璀璨也將壓軸獻唱台語歌。

現場另有「荏苒市集」，集結異國美食與在地農產近50個攤位，讓民眾逛市集也能感受跨國風情。

除動態演出，視覺藝術也是亮點。策展人楊佳璇策劃「刻繪的手勢」特展，邀請李迪權等藝術家透過版畫與皮影，呈現手感記憶，展期至5月17日。

5月16日則由捷音室內樂團跨界演出「小王子」說書音樂會。特別的是，本屆規畫「她的島嶼交陪路」走讀，由印尼、越南等新住民女性帶路，帶民眾深入關廟、龍崎採果、做越南湯圓。

文化局專門委員方敏華說，「心豐藝術節」長期扎根台南南關線，今年特別強化「文化平權」。她說，在族群多元的社會，每一聲「哩賀」都是連結彼此的鑰匙，希望透過藝術節讓不同的族群在歸仁這個平台「交陪」，轉化成最溫暖人情味。

跨越國界庶民交陪，2026心豐藝術節18日起在台南歸仁文化中心登場。記者謝進盛／翻攝
跨越國界庶民交陪，2026心豐藝術節18日起在台南歸仁文化中心登場。記者謝進盛／翻攝

跨越國界庶民交陪，2026心豐藝術節18日起在台南歸仁文化中心登場。記者謝進盛／翻攝
跨越國界庶民交陪，2026心豐藝術節18日起在台南歸仁文化中心登場。記者謝進盛／翻攝

跨越國界庶民交陪，2026心豐藝術節18日起在台南歸仁文化中心登場。記者謝進盛／翻攝
跨越國界庶民交陪，2026心豐藝術節18日起在台南歸仁文化中心登場。記者謝進盛／翻攝

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