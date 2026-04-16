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嘉縣「五星級」中油加油站飄惡臭惹民怨 化糞池疑龜裂外洩開挖改善

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣治太保市祥和社區中油加油站，因廁所異味問題引發居民不滿。縣議員黃榮利日前邀集環保局、建設處及中油管理單位進行現場會勘改善。圖／取自黃榮利臉書
嘉義縣治太保市祥和社區中油加油站，因廁所異味問題引發居民不滿。縣議員黃榮利日前邀集環保局、建設處及中油管理單位進行現場會勘改善。圖／取自黃榮利臉書

全中運周末開幕，各地選手觀眾集結嘉縣，縣治太保市祥和社區中油加油站，因廁所異味問題引發居民不滿，擔心臭味影響嘉義縣好印象。縣議員黃榮利日前邀集環保局、建設處及中油管理單位進行現場會勘指出，加油站平時設施維護良好，廁所環境甚至被視為業界「五星級」，但台灣燈會期間大量遊客湧入，頻繁借用廁所，疑導致既有設施不堪負荷，出現嚴重異味問題。

黃榮利表示，近期社區居民陸續向里長、社區理事長及民意代表反映，指稱加油站周邊飄散濃厚臭味，已影響生活品質。經協調後，日前邀集環保局、建設處及中油管理單位進行現場會勘改善。

會勘結果初步認定，加油站廁所化糞池，疑因年久失修出現龜裂，導致汙水外洩並產生惡臭，加上未妥善銜接下水道系統，在人潮暴增下問題更加惡化。中油承諾將盡速開挖檢修，從源頭改善異味問題。黃榮利強調，加油站鄰近住宅區，平時即有油氣氣味，業者除應維持基本環境品質，也應善盡敦親睦鄰責任，回應地方需求，避免影響居民日常生活。

嘉義縣治太保市祥和社區中油加油站，因廁所異味問題引發居民不滿。縣議員黃榮利日前邀集環保局、建設處及中油管理單位進行現場會勘改善。圖／取自黃榮利臉書
嘉義縣治太保市祥和社區中油加油站，因廁所異味問題引發居民不滿。縣議員黃榮利日前邀集環保局、建設處及中油管理單位進行現場會勘改善。圖／取自黃榮利臉書

嘉義縣治太保市祥和社區中油加油站，因廁所異味問題引發居民不滿。縣議員黃榮利日前邀集環保局、建設處及中油管理單位進行現場會勘改善。圖／取自黃榮利臉書
嘉義縣治太保市祥和社區中油加油站，因廁所異味問題引發居民不滿。縣議員黃榮利日前邀集環保局、建設處及中油管理單位進行現場會勘改善。圖／取自黃榮利臉書

廁所 黃榮利 加油站

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