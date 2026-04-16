百年鐵道重見天日歷史神交會 嘉義鐵路高架工程挖出日治木構機關庫

嘉義市鐵路高架化工程持續推進，意外掀開塵封百年歷史篇章。繼去年在嘉義車站高架工程C612標工區發現日治時期第一代轉車台遺構後，近日考古團隊又有重大發現，在轉車台附近地底1公尺深，挖掘出土1908年興建的木構機關庫遺跡，為台灣鐵道史再添關鍵拼圖，考古團隊提報歷史建築；文化局表示，將評估是否列冊追蹤或指定為歷史建築。

去年出土轉車台被文化局公告為古蹟，日治時期1908年啟用、距今逾百年設施，與縱貫線鐵路通車歷史緊密相連，被認定為台灣現存最早轉車台之一。就在這項重大發現後不久，鐵道局委託的考古團隊在毗鄰工區，挖掘出同樣建於1908年木構機關庫。考古團隊指出，這座木構機關庫保存狀況，出乎意料良好，透過清理可見當年以木板、木樁與土腳構築，人工開挖土坑建造維修溝，供蒸汽機關車停放檢修使用。

令人驚訝的是，該結構歷經1920年大地震後持續使用，顯示當時工法與材料具備一定韌性，直到1921年紅磚機關庫完工後才逐步退役。緊鄰木構遺構是後期興建紅磚機關庫，採用在地燒製紅磚堆砌，底部以混凝土強化基礎，展現技術演進軌跡。兩種不同年代、不同材質機關庫並存地下，形成罕見「時代交疊」景象，讓考古團隊直呼，彷彿親眼見證百年前鐵道建設變遷。

1908年縱貫線通車，嘉義車站成為南北運輸重要節點，機關庫與轉車台等設施，讓列車得以調度與維修，奠定嘉義在台灣鐵道史上的關鍵地位。高架化工程，不僅象徵鐵路從平面走向高空的現代轉型，同步揭開地底深藏歷史記憶。工程期間，包含早期聚落「番仔溝」等人文遺跡陸續被發掘，讓嘉義城市發展脈絡更加清晰。

對於最新出土的木構機關庫，文化局表示，已接獲考古團隊提報，將依文化資產保存法啟動審查程序，安排文資委員現地會勘，評估是否列冊追蹤或指定為歷史建築。百年前的鐵道建設，與今日高架工程在同一片土地上交會，從木構到鋼筋混凝土，從地面到高架，嘉義正站在歷史與未來的交界點。這場工程，不只是交通建設，更是一場跨越時空深層對話。

嘉義市鐵路高架化工程持續推進，意外掀開塵封百年歷史篇章。繼去年在嘉義車站高架工程C612標工區發現日治時期第一代轉車台遺構後，近日考古團隊又有重大發現，在轉車台附近地底1公尺深，挖掘出土1908年興建的木構機關庫遺跡，為台灣鐵道史再添關鍵拼圖。圖／言古文化提供