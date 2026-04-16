執法是最後一道防線 學者：交通局應帶隊改善交安

南二都力拚降低交通死亡事故，台南警方派人力站路口守望、訂各分局「死亡人數目標」讓基層炸鍋，對此，學者指出，改善交安應由交通局統籌規畫，各局處一起努力，執法則是末端；民團也認為，交通問題用交通手段解決。

南市府回應，配合中央道路交通安全會報逐年降低交通事故死亡人數百分之七的政策目標，推動卅三項重點作為，警方依事故熱點分析，提高重點路口見警率、強化違規取締、針對高風險時段與路段進行精準執法，各分局事故防制目標是依中央政策及地方交通特性訂定，作為內部風險管理依據，並透過逐月檢討提升執行力。

市府指出，交通事故治理須結合大數據分析與分區策略，工程面持續改善路口行人設施、標誌標線與視距條件；教育面加強校園與社區宣導，鎖定高齡者、機車族與行人；執法面則結合警力資源，形成整體防制網絡。

台南人本交通協會理事長林詠軒認為，警方是最後一道防線，不應變成專責交通的「站警」，交通局也不能永遠點狀改善，來奢望整體道路環境得以提升。他舉例，最近接獲反映，交通局先前開放兩車道路段機車可直接左轉，卻有一堆例外路口，西門路二段與中正路的路口四個方向車道配置相同，左轉規則卻不同，無助於交通安全。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥指出，改善交通安全的三Ｅ政策包括交通教育、交通工程、交通執法，執法是末端，不可能每個路口都要警察去站，且死亡車禍很難預防，應先從降低車禍受傷交通事故案件著手。

「不能歸責為一個局處要負起交通事故的責任」，鄭永祥說，交通局長是道安會報的執行秘書，應統籌擬訂計畫、提出策略並有效地堅持執行。另，台南長者比率不斷提高，是發生事故一大隱憂。